Après trois semaines de gains, l’or se dirige vers de nouveaux sommets historiques ⋆ 10z viral

Cette semaine, Your News to Know résume les dernières nouvelles concernant l’or et l’économie en général. Les histoires incluent: Quelle est la prochaine étape pour l’or après la troisième semaine consécutive de gains, le rôle de l’argent dans la réinitialisation monétaire et la prochaine poussée des traders de Reddit pour normaliser les prix de l’argent.

Les gains lents et réguliers de l’or pourraient être le prélude à un nouveau record historique

Conformément aux attentes de beaucoup, les prix de l’or ont grimpé depuis que le métal a franchi le niveau de résistance très important de 1 800 $. La volatilité de vendredi a vu le métal chuter d’au-dessus de 1 825 $ avant de rebondir et de terminer la journée au-dessus de 1 810 $.

Mark Newton, fondateur de Newton Advisors, a déclaré à CNBC qu’une partie des gains de l’or doit être attribuée au métal qui se rapproche du troisième trimestre, qui est traditionnellement une période forte. Malgré ses gains, Newton a rappelé aux investisseurs que juin et juillet sont généralement les mois les plus faibles de l’or et la période pendant laquelle les prix atteignent un creux en un an.

Newton n’ignore pas qu’il pourrait y avoir un autre recul important avant que l’or n’atteigne un nouveau sommet historique, qui serait signalé par une chute de l’or en dessous de 1 750 $. L’analyste a déclaré que cette période serait un excellent point d’entrée pour les investisseurs qui auraient pu passer à côté avant que l’or ne continue sa progression.

En l’absence d’un tel recul, Newton considère 1 855 $ comme le prochain niveau de résistance qui amènera l’or à atteindre des sommets plus élevés.

L’argent pourrait ne plus être évalué en dollars

Dave Kranzler de Investment Research Dynamics compare les commentaires de la Réserve fédérale sur la façon dont l’inflation est un problème temporaire aux déclarations faites en 2007 sur les défauts de paiement des prêts hypothécaires à risque étant gérables. Si la comparaison tient la route, elle est clairement troublante pour les marchés.

Kranzler, comme de nombreux experts en métaux précieux, est un partisan de Shadowstats.com de John Williams, un autre indicateur d’inflation qui suggère que l’inflation est beaucoup plus élevée que ce que le consensus dominant voudrait nous faire croire.

Alors que la Fed parle constamment de vouloir réduire son bilan, les achats et l’impression monétaire se poursuivent sans relâche. L’analyse de Williams, qui se concentre sur la masse monétaire de base (pas M1 ou M2, mais la somme de toute la monnaie en circulation et en réserve), montre que le bilan de la Fed a atteint 7 935 milliards de dollars le 3 juin. C’est plus du double en moins de deux ans depuis le début du programme d’assouplissement quantitatif le plus récent.

Kranzler souligne que l’inflation des prix qui s’est manifestée sous la forme de diverses flambées des prix des biens et services est le début de quelque chose de beaucoup plus important, probablement une tendance à long terme.

En attendant, Kranzler s’attend à ce qu’il y ait une période d’action dans les deux sens pendant que la Fed imprime et achète afin d’éviter un effondrement économique aussi longtemps que possible. Kranzler note également que les gains des deux métaux ont été considérablement minimisés, l’or en hausse de 12,7% depuis fin mars et l’argent en hausse de 15,3%. L’écart de performance est encore plus évident lorsque l’on compare les indices, le prix de l’or ayant augmenté de 30,3% depuis le 1er mars par rapport au gain de 7,9% du S&P 500 au cours de la même période.

Ses objectifs de cours actuels à court terme, 1 900 $ pour l’or et 28 $ pour l’argent, ne sont que cela : à court terme. Les fondamentaux ne manqueront pas de pousser les métaux bien au-delà de ces objectifs alors que le dollar s’érode.

À un moment donné, Kranzler prédit que toute tentative d’évaluer les métaux précieux en dollars serait tout simplement dénuée de sens. L’or et l’argent conserveraient leur valeur intrinsèque, tandis que le dollar américain vaudrait légèrement moins que le papier sur lequel il est imprimé.

Les «singes» d’argent de Reddit s’attendent à des gains de 100 à 1000% sur leur nouvelle poussée d’argent

Quiconque pensait que la tentative alimentée par Reddit de presser l’argent et d’exposer la manipulation des grandes banques sur les prix du métal était faite est une surprise, via Fox Business. Le mouvement Wall Street Silver, qui compte quelque 122 000 personnes et représente l’une des sections les plus actives de la plateforme, n’a pris de l’ampleur que depuis février.

Le membre moyen du mouvement est mieux décrit comme une personne ordinaire avec un vif intérêt pour l’investissement personnel et de sérieuses réserves sur les banques. L’objectif du groupe est de « coincer le marché » en achetant de l’argent physique et donc en exposant le marché des produits dérivés, ce qui ferait grimper les prix de 100 à 1000%. (Rappelez-vous, les frères Hunt ont entraîné une augmentation de 713% du prix de l’argent.)

Alors que les raffineurs soutiennent que l’argent n’est pas en fait rare et que le marché au sens large ne peut pas être comprimé par les achats de lingots d’argent de qualité grand public, de nombreuses questions ont été posées sur la disponibilité à la suite des pénuries de menthe cette année. Et il existe de nombreux exemples de la raison pour laquelle le mouvement a des bases solides dans la réalité.

