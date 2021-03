Après un an de désinformation, un employé senior de Fox News meurt du COVID-19 à l’âge de 52 ans ⋆ .

Le concert de Maria Bartiromo à Fox News a été une longue marche au fond d’un océan inondé de peur, de sectarisme et de désinformation. Comme la plupart des programmes de Fox News cette année, les programmes de Bartiromo ont été des vitrines de théories du complot faciles à démystifier, toutes racistes et anti-chinoises par nature.

Lundi, CNN a rapporté qu’Eric Spinato, un employé senior de Fox News qui faisait partie du réseau depuis 20 ans, était décédé des complications du COVID-19. Spinato était le «responsable des réservations et le rédacteur en chef de l’histoire du Fox Business Network» où il s’occupait des réservations pour les meilleurs spectacles comme le festival de désinformation de Bartiromo. Suzanne Scott, PDG de Fox News Media, Jay Wallace, président de Fox News, et Lauren Petterson, présidente de Fox Business, ont déclaré dans une déclaration commune louant la carrière de Spinato au sein de la société: manqué. Nos sincères condoléances vont à toute la famille d’Eric, y compris ses deux fils et sa petite amie.

Bartiromo a été un point d’arrêt préféré pour le gars deux fois destitué tout en favorisant un flux constant de désinformation. Elle l’a fait si efficacement qu’elle a lentement gravi les échelons alors que les hôtes de longue date sont poussés à la retraite. Bartiromo s’est également assuré de promouvoir toute idée de santé publique non scientifique et terrible, comme sortir en public et prétendre que rien ne se passe – une idée promue par le représentant Devin Nunes dans l’émission de Bartiromo à la mi-mars 2020.

Il y a moins de deux mois, Bartiromo permettait à son collègue hôte de Fox News, Steve Hilton, de promouvoir une théorie selon laquelle le Dr Anthony Fauci devait être étudié pour être responsable de la création du virus COVID-19. Vous avez bien lu. Fauci, une personne qui a été conseiller de sept présidents, qui a reçu la Médaille présidentielle de la liberté par l’ancien président George W. Bush en 2008, et qui a été directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis il a été nommé au poste en 1984 par l’ancien président Ronald Reagan – ce médecin très estimé – est responsable de l’existence du COVID-19. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails Eyes Wide Shut de cette théorie du complot, mais une chose importante à comprendre ici est que ce n’est pas simplement Bartiromo qui laisse un camarade de complot crachant ses mensonges et son racisme alors qu’elle se faisait passer pour une participante objective organisant une entrevue.

La voici, il y a environ deux semaines, elle est en train de dire: «Nous le savons [COVID-19] est originaire d’un laboratoire de Wuhan.

En fait, nous ne le savons pas.

La semaine dernière, Bartiromo colportait la peur raciste selon laquelle les immigrants qui «inondaient» la frontière sud des États-Unis introduisaient également toutes sortes de virus COVID-19. Considérer que Bartiromo et sa droite-o-ragoût de Fox News en font la promotion alors que les données montrent que les migrants qui traversent notre frontière ont des taux de COVID-19 inférieurs à ceux de l’État du Texas au cours des 12 derniers mois est un type particulier de fausse déclaration hideuse. de la réalité.

Il est important de noter ici que Bartiromo sait mieux. Quand elle a des flashs de son entreprise, des racines capitalistes du marché libre, elle s’est retrouvée à dire à tort des choses vraies. Par exemple, au début de mars 2020, alors que Trump et Fox News minimisaient la gravité de la pandémie et que Donald Trump disait aux gens qu’elle «disparaîtrait», certains des amis d’affaires les plus sérieux de Bartiromo lui disaient clairement que la merde proverbiale allait. pour frapper le ventilateur, peu importe ce qu’elle et ses collègues disaient. Voici Maria qui parle avec l’animateur de la Fox, Bill Hemmer, en disant: «Mes sources me disent – et je ne veux paniquer personne – mais mes sources me disent que nous allons voir des dizaines de milliers, finalement des centaines de milliers de cas aux États-Unis. Cela va arriver. C’est pourquoi l’administration a essayé de devancer cela.

C’est arrivé. Mais même alors, Bartiromo a coupé la vérité avec un gros mensonge. Lorsque Bartiromo a déclaré que les États-Unis verraient «des centaines de milliers de cas dans les six mois à un an à venir», elle aurait dû dire «décès». Malheureusement, la sous-vente, les mensonges et la désinformation, ainsi que l’administration la plus inepte de mémoire d’homme, ont conduit à des crises de santé publique et économiques incontrôlables dont personne ne se souvient.

Cela a également conduit à la mort prématurée d’un employé de Fox News, réputé et apprécié, Spinato. Spinato a travaillé dans un réseau où les hôtes qu’il a aidé à soutenir ont fait très peu pour le soutenir en refusant d’informer le public de tous les faits. Spinato laisse derrière lui une femme et deux fils adolescents.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!