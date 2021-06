Après un an loin de la scène, Yuridia revient avec Desierto Tour – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La chanteuse Yurida revient sur scène, après la pandémie de Covid-19, toutes sortes d’événements ont été annulés ; maintenant, il revient sur scène avec tout et se produira avec son spectacle Desierto Tour, à l’hippodrome Hermanos Rodríguez.

L’exacadémica donnera un spectacle spectaculaire les 25 et 26 juin en soirée, afin que tous ses fans puissent se procurer leurs billets.

A cette occasion, il se produira au virage 4 de l’Autodrome de Mexico City pour ravir tout le monde avec sa musique et surtout avec son plus récent album.

Por lo que Yuridia está más que feliz al regresar a sentir el calor del público, luego de que también se retiró de las redes sociales tras un incidente con una reportera y que haya confesado que padece un trastorno que no le permite tener una comunicación tan fácil avec les personnes.

Cependant, ils pourront désormais chanter tous leurs tubes tels que « En su lugar », « You were wrong » et « Amigos no por favor », ainsi que de nouvelles chansons qu’ils peuvent déjà obtenir sur toutes les plateformes numériques.