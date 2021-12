Après un camp difficile, Bryan Flores, la fierté de Juarense se produit en Californie

Ce sera le samedi 11 décembre prochain au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie; lorsque l’invaincu Juarense Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores fait ses débuts en combattant à l’étranger, mesurant sa force avec le compliqué nord-américain Tyrone Luckey, qui a 34 combats en professionnalisme.

Flores Favela, combattant exclusif de Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; verra l’action au dos du scrutin où l’historique Philippin Nonito ‘Filipino Flash’ Donaire risque le titre mondial des poids coq du World Boxing Council contre son compatriote Reymart ‘Assasin’ Gaballo, qui reste invaincu, dans un événement qui sera diffusé tout au long le monde des terres californiennes.

Le ‘Niño Maravilla’ avec un temps exceptionnel dans l’équipe de jeunes mexicains, a eu un camp ardu à Las Vegas, Nevada; sous les ordres du stratège cubain Ismael Salas, où il a eu l’occasion de partager des séances de sparring avec des champions du monde tels que le brésilien Patrick Texeira, le dominicain Alberto ‘Avispa’ Puello, le vénézuélien Gabriel Mestre et le challenger cubain Luis ‘Cuba’ Arias.

Flores, avec une marque immaculée en 27 combats, dont dans 17 d’entre eux il s’est sorti gracieusement par la voie irréfutable du KO ; Il aura devant nul autre que le natif du New Jersey, ‘Hands of Stone’ Luckey qui entre dans ce combat avec deux victoires par KO de suite et qui sera un bon synodal pour la frontière lors de son premier combat dans le États Unis.

