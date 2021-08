Après un décollage chancelant, la fusée Astra Space ne parvient pas à nouveau à atteindre l’orbite

Le constructeur de fusées Astra Space a lancé samedi sa première fusée depuis que la société est devenue publique. Après un décollage bancal, la fusée n’a pas atteint son objectif d’atteindre l’orbite.

Au décollage, la fusée semblait se déplacer latéralement plutôt que verticalement. Le fondateur, président et PDG d’Astra, Chris Kemp, a déclaré à CNBC qu’environ une seconde après le début du vol, un moteur s’était arrêté. La société enquête actuellement sur la raison.

Le fondateur d’Astra et directeur de la technologie, Adam London, a ajouté que le système fonctionnait relativement bien dans les circonstances. La fusée avait une poussée suffisante même avec un moteur en panne pour décoller très lentement de la plateforme, et le système de guidage a maintenu le contrôle de la fusée.

Environ 2 minutes et 28 secondes après le début du vol, l’équipe de sécurité des vols a émis une commande d’arrêt de tous les moteurs qui a provoqué le décrochage de la fusée, a déclaré le PDG. Il a atteint une altitude d’environ 31 miles (50 kilomètres) et est revenu sur terre sans blessures ni dommages matériels.

“Cela n’a évidemment pas réussi à mettre quoi que ce soit en orbite, mais c’était un vol où nous avons énormément appris”, a déclaré Kemp à CNBC. “Nous avons une série 7 qui est actuellement en production et nous prendrons ce que nous avons appris ici et intégrerons tous les changements dans cette fusée et volerons bientôt.”

“Nous avons une énorme quantité de données du vol et sommes en train de les examiner”, a-t-il ajouté.

Les dirigeants ont refusé de donner un calendrier pour l’achèvement de l’enquête, ou la construction d’une nouvelle fusée et le prochain vol.

Astra a écourté sa première tentative de lancement vendredi, les moteurs de la fusée s’allumant un instant puis s’arrêtant.

Samedi, après une brève attente pour des problèmes de ravitaillement, Astra a lancé la fusée LV0006 depuis le complexe du port spatial du Pacifique à Kodiak, en Alaska, vers 15 h 35, heure locale.

Il s’agissait du premier lancement commercial d’Astra, l’US Space Force ayant contracté le lancement pour tester une charge utile dans le cadre de son programme d’essais spatiaux.

Le véhicule mesure 43 pieds de haut et s’inscrit dans le segment des petites fusées du marché des lancements. L’objectif d’Astra est de lancer à terme autant de petites fusées que possible, dans le but de lancer une fusée par jour d’ici 2025 et de baisser encore plus son prix de 2,5 millions de dollars.

La mission de samedi, reprogrammée après qu’Astra a interrompu une tentative de lancement vendredi, a testé diverses améliorations de la fusée d’Astra depuis sa dernière mission en décembre. Alors que cette mission précédente a atteint l’espace, la fusée a manqué de carburant et a failli atteindre l’orbite.

LV0006 sur la rampe de lancement à Kodiak, en Alaska.

Astra

L’une des fusées de la société a rencontré un problème de système de guidage lors de la première mission de la société au début de l’année dernière, et elle s’est écrasée après le décollage.

Astra s’est associé à NASASpaceflight – une organisation de contenu de l’industrie spatiale qui n’est pas affiliée à l’agence américaine – pour diffuser sur le Web le lancement de samedi.

Ceci est une histoire en développement, veuillez vérifier les mises à jour.