Après un financement de 100 millions de dollars, OpenSea est la nouvelle licorne crypto

21 juillet 2021 18:01 UTC

OpenSea a déclaré un support étendu avec Polygon et a noté que “les acheteurs n’ont désormais plus à payer de frais de blockchain une fois qu’ils ont créé des transactions sur OpenSea”.

OpenSea est devenue la licorne crypto la plus récente lorsqu’elle a déclaré une étape de financement de série B de 100 millions de dollars dirigée par la société de capital-risque Andreessen Horowitz à une valorisation de 1,5 milliard de dollars.

Le statut de licorne est attribué à des entreprises évaluées à plus d’un milliard de dollars, et OpenSea rejoint actuellement une liste étendue de licornes crypto comme Coinbase, Animoca Brands et Chainalysis pour n’en nommer que quelques-unes.

L’augmentation comprenait la participation du fonds spéculatif et de la société de capital-investissement Coatue, conjointement avec le soutien de personnalités telles que l’ancien président du producteur de films Michael Ovitz, l’acteur Ashton Kutcher et la star de la NBA Kevin Durant.

Dans un article de journal du 20 juillet, à bord du financement de 100 millions de dollars OpenSea, une prise en charge de la blockchain étendue a été officiellement déclarée, en commençant par un marché «sans gaz» sur Polygon, une couche 2 de la solution de mise à l’échelle Ethereum.

“Les acheteurs n’ont désormais plus à payer de frais de blockchain une fois qu’ils ont créé des transactions sur OpenSea, et les créateurs gagneront totalement leur approche de la crypto pour la première fois”, a révélé la société.

Selon TechCrunch, OpenSea est également sur le point d’étendre la prise en charge de la blockchain Flow de natty Lab en collaboration avec Tezos dans le futur.

Le dernier cycle de financement montre une croissance vitale pour l’un des marchés NFT les plus élevés de l’entreprise et fait suite à son cycle de financement de série A de 23 millions de dollars en mars, qui a été dirigé conjointement par Andreessen Horowitz.

OpenSea n’a pas spécifiquement assuré à quoi serviraient les fonds, mais un rapport de Forbes a déclaré que les fonds sont habitués à développer l’équipe, à créer un support inter-chaînes supplémentaire et à accroître l’expertise des utilisateurs. Kathryn Haun, commanditée chez Andreessen Horowitz, fera également partie du conseil d’administration d’OpenSea.

OpenSea a également titillé son ambition de lancer des projets alternatifs pour accompagner sa marketplace NFT à l’avenir :

“Notre mission plus large est d’aider à créer les systèmes et les normes qui permettent la conversion de toutes sortes de richesses numériques en des formes qui sont vraiment possédées et librement échangeables.”

Malgré un assouplissement général du matériel promotionnel envers le NFT au cours des derniers mois, Cointelegraph a rapporté le 7 juillet que les ventes du NFT au cours de la moitié de 2021 plafonnaient à 2,5 milliards de dollars.

Selon les informations de DappRader, le marché OpenSea a enregistré un volume de 181,92 millions de dollars sur 553 000 transactions au cours des trente derniers jours.

