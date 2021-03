Après un grand plongeon, l’action SPCE semble intrigante ici

J’ai suivi Vierge Galactique (NYSE:SPCE) depuis peu de temps après son entrée sur les marchés publics. Ça a été un parcours cahoteux.

En novembre, quelques jours à peine après la clôture de la fusion de la SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale), j’ai mis en évidence l’action SPCE sur mon podcast Moneyline. À l’époque, l’action SPCE ressemblait déjà à une déception.

L’une des premières sociétés en croissance à être introduite en bourse via la voie SPAC, Virgin Galactic a vu son cours baisser presque immédiatement en dessous du prix de fusion de 10 $. À la fin du mois, il était de 7 $.

Et en février, il était supérieur à 35 $. En fait, le SPCE était le titre le plus performant du début de 2020 – jusqu’à ce que la nouvelle pandémie de coronavirus frappe. Comme le reste du marché, il a immédiatement plongé.

Le reste de 2020 a vu une reprise volatile. L’année 2021 a également commencé en beauté, grâce à l’aide (probablement) du «rallye Reddit» et à l’optimisme général à l’égard des dizaines d’entreprises en croissance qui ont suivi Virgin Galactic dans les fusions SPAC.

Et maintenant, nous avons eu une coupe de cheveux de 50% plus juste à partir des sommets du mois dernier.

En d’autres termes, ça a été des montagnes russes. Ce sera aussi des montagnes russes à l’avenir.

C’est une entreprise pionnière du «tourisme spatial» après tout. C’est un projet extrêmement ambitieux. Comme tous les projets ambitieux, il est à haut risque et très rémunérateur.

Cela va à son tour créer de la volatilité alors que nous attendons les prochaines étapes de la réussite de l’entreprise.

Comme le montre cette histoire, l’action SPCE ne doit pas être détenue avec de l’argent qu’un investisseur ne peut se permettre de perdre, ou par des investisseurs peu disposés à surmonter des baisses potentiellement nauséabondes. Mais pour les investisseurs tolérants au risque, le recul à court terme crée un point d’entrée plus bas pour un dossier attrayant à long terme.

Ce que nous ne savons pas

Il existe peu d’actions basées davantage sur la foi et le ressenti que SPCE.

Après tout, la question fondamentale au sujet des actions SPCE, ou de tout autre titre, est simple: que vaut-il? Nous faisons de notre mieux pour répondre à cette question en comprenant ce que l’avenir nous réserve.

Mais comment répondez-vous à cette question sur une entreprise qui crée littéralement une industrie? C’est impossible. Nous ne savons pas ce que Virgin facturera une fois qu’elle sera établie. Le prix initial sera de 250000 $ (plus une combinaison gratuite), mais on s’attend à ce que cela diminue fortement à mesure que les vols augmentent.

Nous ne savons pas exactement quel sera le prix à long terme – car il est actuellement impossible d’estimer précisément les coûts de vol répété en orbite.

Puisque nous ne savons pas quel sera le prix, nous n’avons aucune idée de ce que sera la demande. Au 31 décembre, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Virgin avait «environ 600 réservations» et plus de 80 millions de dollars en dépôts. Bien sûr, ce nombre augmentera – mais de combien?

L’affaire Uber-Bull pour SPCE Stock

Concentrons-nous donc sur ce que nous savons. Après le recul, la SPCE a une capitalisation boursière inférieure à 7 milliards de dollars. Gardez à l’esprit que c’est un chiffre raisonnablement gérable en soi.

Parce qu’il y a un scénario évident dans lequel Virgin Galactic devient un succès retentissant. Les premiers vols mettent en orbite des millionnaires pour un quart de million de dollars par pop. En quelques années, les opérations sont courantes et coûtent, disons, 20 000 $ – assez bon marché pour que même les voyageurs de la classe moyenne supérieure du monde entier puissent faire le «voyage d’une vie».

Les efforts de la société dans le domaine des voyages supersoniques sont également prometteurs. Virgin Galactic est devenu un leader technologique et un géant dont les bénéfices rivalisent avec ceux des compagnies aériennes établies.

Que vaut alors Virgin Galactic? Encore une fois, nous ne savons pas précisément. Mais la compagnie aérienne la plus précieuse au monde, compte tenu de la dette, est évaluée à près de 50 milliards de dollars.

S’il y a même une petite chance – disons 10% – que la SPCE vaille 50 milliards de dollars dans huit ou 10 ans, cela signifie à lui seul la valeur réelle du stock aujourd’hui.

Ajoutez à cela la probabilité que Virgin Galactic devienne un jeu de voyage ultra haut de gamme, mais rentable, et il n’est pas très difficile de voir la valorisation actuelle soutenue. Il est certainement beaucoup plus facile d’arriver à 6,6 milliards de dollars qu’à l’évaluation de 14 milliards de dollars appliquée il y a à peine quelques semaines.

Attention aux risques

Mais je le répète: c’est un jeu à haut risque.

Il s’agit d’un stock qui est à un accident d’un plongeon majeur. Même le recul du mois dernier a probablement été causé au moins en partie par des vols d’essai retardés. Tant de choses dépendent de chaque pas que Virgin Galactic fait que l’action SPCE peut voir d’énormes fluctuations sur n’importe quelle nouvelle.

À plus long terme, il est évidemment possible que l’entreprise ne fonctionne pas tout à fait. Il y a un problème difficile ici, en ce que Virgin doit baisser ses prix au fil du temps pour répondre à la demande maximale – mais ne peut pas baisser ces prix sans une demande initiale suffisante pour remplir son calendrier et générer des économies d’échelle. Pour relever ce défi, il faudra enfiler précisément l’aiguille.

Il est même possible que l’entreprise fonctionne – mais pour quelqu’un d’autre. Il existe de nombreuses autres entreprises privées qui ciblent désormais les vols spatiaux habités à des fins diverses. C’est une «course à l’espace» différente de celle des années 50 et 60, mais elle sera tout aussi compétitive.

C’est un stock qui prendra du temps. Cela demandera de la patience. Il verra une certaine volatilité. L’action SPCE n’est pas un jeu pour tous les investisseurs.

Mais c’est un bon jeu pour le bon type d’investisseur. C’est un meilleur jeu avec le prix réduit de moitié.

