Après un gros scandale, Zayn Malik perd le contrat avec son label

Zayn Malik perd le contrat avec son label après un gros scandale | Instagram

Après la grosse bagarre avec la famille Hadid, le célèbre chanteur Zayn Malik a malheureusement perdu le contrat qu’il avait avec son étiqueterEh bien, comme vous pouvez le voir, il en subit les conséquences.

Il semble que les choses continuent de se compliquer dans la vie de Zayn Malik, puisque sa carrière artistique est également en crise.

Malheureusement, 2021 n’a pas été la meilleure année pour Zayn Malik, car un an après être devenu père aux côtés de Gigi Hadid, le chanteur traverse une série d’événements qui changent radicalement sa vie.

Et c’est que récemment, Yolanda Hadid a accusé l’interprète de Pillowtalk de l’avoir agressée physiquement, alors désormais en plus de se séparer du mannequin, la Britanique Il fait face à quatre chefs de harcèlement et à une peine de 360 ​​jours en probation.

Il convient de noter que parmi les accusations contenues dans les documents obtenus par les médias, il est rapporté que Zayn a attrapé Yolanda et l’a poussée contre une commode, lui causant une angoisse mentale et une douleur physique.

Cependant, la confrontation ne s’est pas arrêtée là, car le chanteur britannique aurait insulté sa belle-mère et lui aurait ordonné de rester à l’écart de sa fille.

Actuellement, Zayn et Gigi discutent de la garde de leur fille Khai, car ils veillent tous les deux au bien-être du bébé.

Comme prévu, la vie professionnelle de Zayn Malik est également affectée, car selon les informations du New York Post, l’ancien membre de One Direction a perdu le contrat qu’il avait avec son label RCA.

Malik a perdu son contrat d’enregistrement avec RCA parce que son troisième album solo, Nobody Is Listening, n’a pas réussi à éclairer les charts lors de sa sortie en janvier, et n’a atteint que le numéro 44 sur le Billboard 200 américain, en plus de la controverse n ° dans laquelle il est actuellement impliqué », précise le communiqué.

En revanche, des sources proches de Zayn Malik ont ​​confié à la publication que le chanteur a toujours eu du mal à gérer la célébrité.

Zayn a l’impression que la vie veut l’avoir. C’est vraiment difficile pour lui de gérer le niveau de notoriété qu’il avait, et cela le montre en étant ingrat et arrogant », a déclaré un cadre musical.

De plus, une autre personne proche a révélé que Malik rêvait d’une vie de famille, et bien qu’il l’ait trouvée avec Gigi Hadid, il semble que cela soit déjà du passé.