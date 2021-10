Après un impact massif de Covid, les restaurants s’attendent à une croissance record au cours de l’exercice 22 dépassant les niveaux d’avant Covid

La part moyenne de la livraison de nourriture dans les revenus des exploitants du secteur alimentaire était de 10% avant Covid, qui est passée à 29% après le premier verrouillage et à 33% après le deuxième verrouillage. (Image pour représentation)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’industrie des services de restauration, qui englobe tout établissement, y compris un grand nombre de micro et petits restaurants, servant de la nourriture aux clients à l’extérieur de leur domicile, est sur la bonne voie pour une reprise post-Covid plus rapide qu’on ne l’aurait probablement imaginé. Le secteur, qui a subi un coup dur au cours de l’exercice (exercice) 2020-21 en raison des restrictions de verrouillage et du comportement des consommateurs approprié à Covid, ne cherche pas seulement à mettre fin à l’exercice actuel avec une taille plus du double par rapport à l’exercice précédent, mais dépassant également Niveaux FY20.

« L’une des raisons de la croissance est l’aspect général des achats de vengeance parmi les clients, tandis que, à mesure que les bureaux s’ouvrent, les gens ont commencé à manger au restaurant. Même ceux qui travaillent à domicile déménagent en semaine et le week-end. Cependant, les familles avec enfants ont mis beaucoup plus de temps à sortir ces derniers temps. La croissance comprend également les livraisons à domicile dans une certaine mesure. Cela nous a également aidés à survivre pendant la période de Covid et nous espérons continuer avec cela. Heureusement, nous n’avons eu à fermer aucun de nos points de vente ni à licencier des employés », a déclaré à Financial Express Online Aseem Grover, directeur du Big Chill Cafe et secrétaire de la National Restaurant Association of India (NRAI).

La taille du marché des services de restauration a diminué de 53 %, passant de 4 23 600 crores de roupies au cours de l’exercice 20 à 2 00 800 crores de Rs au cours de l’exercice 21. selon un rapport de la National Restaurant Association of India (NRAI) lancé le 25 octobre 2021, analysant l’impact de Covid sur l’industrie. La croissance de l’exercice 22 serait également supérieure de 11 % aux niveaux de l’exercice 2020. Il est intéressant de noter que la taille projetée du secteur pour l’exercice 22 sera la plus élevée des sept dernières années.

La part moyenne de la livraison de nourriture dans les revenus des exploitants du secteur alimentaire était de 10% avant Covid, qui est passée à 29% après le premier verrouillage l’année dernière et à 33% après le deuxième verrouillage cette année. Selon NRAI, l’impact de Covid a déplacé l’aiguille de l’industrie des services de restauration vers le marché organisé qui devrait avoir une part de 54% du marché global par rapport aux 40% actuels.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« La reprise est due au fait que le taux de vaccination en Inde a été incroyable. Cela a été un excellent stimulant pour que les gens retrouvent leur confiance en eux pour sortir à nouveau. De plus, la livraison à domicile est là pour rester. Cela rend les gens accros à la remise. Certains clients ne sont toujours pas à l’aise de sortir de chez eux et dépendent donc des livraisons à domicile. Cependant, un certain nombre de restaurants ont également dû se fermer à cause de Covid », a déclaré Varun Puri, cofondateur de Viva Hospitality à Financial Express Online.

Le secteur des services alimentaires comprend des segments organisés et non organisés. Les dhabas, les restaurants en bord de route, les étals de rue, etc., qui fonctionnent sans aucun contrôle de qualité ou normes d’approvisionnement relèvent du seau non organisé. Le segment organisé comprend des configurations autonomes organisées et des marchés ou des formats enchaînés avec plus de trois points de vente dans un pays et dispersés dans différents sous-segments tels que les restaurants décontractés, les restaurants gastronomiques, les restaurants à service rapide, les cafés et plus encore, avec des dépenses moyennes par client couvrant d’aussi peu que Rs 50 ou 100 à environ Rs 2 000. Les restaurants dans les hôtels sont une autre catégorie dans le segment organisé, mais avec une part minuscule de Rs 11 643 crore dans la taille globale de Rs 4,23 lakh crore du secteur au cours de l’exercice FY20.

Il est important de noter qu’en mars de cette année, le gouvernement a étendu son programme de garantie de crédit, son programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) en termes de portée et de taille, en tant qu’ECLGS 3.0, pour couvrir les entreprises de l’hôtellerie, y compris les hôtels, les restaurants, les salles de mariage, les cantines, etc., à l’exception des entreprises. dans les secteurs du voyage et du tourisme, des loisirs et du sport et de l’aviation civile. Cependant, selon l’agence de notation ICRA, le moratoire et l’ECLGS ont apporté un soutien au secteur de l’hôtellerie, mais le maintien de la reprise de la demande au cours des derniers mois reste à voir car l’impact d’une troisième vague potentielle ne peut être exclu.

Environ 70% des entreprises du portefeuille hôtelier de l’agence avaient fait usage d’un moratoire lors de la première vague de la pandémie l’année dernière, bien qu’il ne s’agisse que de 39% de la dette notée, a déclaré l’ICRA dans un récent communiqué. De plus, le revenu par chambre disponible (RevPAR) était nettement inférieur aux niveaux d’avant Covid. Environ 63 pour cent des notations de l’ICRA étaient également sur des perspectives négatives actuellement », a déclaré l’agence.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.