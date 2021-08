Après un incident hilarant sur le panneau d’affichage, Kevin Hart et Nick Cannon plaisantent sur leur grand nombre d’enfants

Je suis désolé d’avoir fait éclater ta bulle, Nick, mais le nombre est en fait un peu plus bas que ça. En 2021, Nick Cannon a eu quatre enfants au total: ses jumeaux, sa fille Monroe et son fils Moroccan Scott, avec maintenant son ex-femme Mariah Carey sont nés en 2011, et avec le mannequin Brittany Bell, il a un fils, Golden, et une fille , reine puissante, née respectivement en 2017 et fin 2020. Mais 2021 a été une année charnière pour Cannon sur le front des enfants, avec trois autres jeunes ajoutés à la programmation. Ses fils jumeaux, Zion Mixolydian et Zillion Heir, avec DJ Abby De La Rosa sont nés en juin, et en août, il a accueilli son fils Zen, qu’il partage avec le mannequin Alyssa Scott.