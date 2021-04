Après un nombre incroyable de jours de production, la saison 2 de The Witcher est terminée

Oh garçon, est-il jamais temps de célébrer pour les fans de The Witcher! La saison 1 du succès fantastique a fait ses débuts sur Netflix en décembre 2019, et nous pensions tous que nous pourrions voir la saison 2 dans environ un an, mais la vie avait d’autres projets. Maintenant, il y a bien plus d’un an que nous aurions dû être en mesure de nous livrer aux prochaines aventures de Geralt, Ciri et Yennefer. Mais, après un nombre incroyable de jours de production et de sérieux retards, The Witcher Season 2 a enfin terminé le tournage!