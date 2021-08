Après un piratage de 611 000 000 $, Crypto Platform Poly Network se déplace pour empêcher de futures attaques ⋆ Crypto new media

Après avoir subi un piratage massif de 611 millions de dollars la semaine dernière, la plate-forme de finance décentralisée (DeFi) Poly Network tente de renforcer ses défenses.

Poly Network lance un programme de « bug bounty » sur Immunefi, une plate-forme qui récompense les pirates informatiques pour avoir examiné le code et découvert des vulnérabilités dans les systèmes.

Immunefi offre 100 000 $ par bug bounty valide sur Poly Network, avec un pool total de 500 000 $.

Poly Network a été piraté mardi dernier par un attaquant pseudonyme connu sous le nom de M. Whitehat. Cependant, quelques jours plus tard, le projet DeFi a annoncé sur Twitter qu’il travaillait avec le voleur pour récupérer les fonds perdus et les restituer aux clients.

M. Whitehat a déclaré à un intervieweur la semaine dernière qu’ils avaient mené l’attaque contre le projet DeFi “pour le plaisir” et que “le piratage inter-chaînes est à la mode”.

En plus du programme de primes, Poly Network affirme avoir également offert au pirate informatique une récompense de 500 000 $ pour avoir aidé à exposer les faiblesses de sa plate-forme.

« Nous continuons à maintenir la récupération sécurisée des actifs comme la première priorité, et espérons que nos efforts en matière de sécurité seront reconnus par M. Whitehat et renforceront la confiance des utilisateurs. Restez à l’écoute.”

Le projet DeFi affirme avoir désormais corrigé la vulnérabilité exploitée par le pirate informatique.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/GrandeDuc