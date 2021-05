Après un prêt malheureux à Parme, Joshua Zirkzee du Bayern Munich a toujours des prétendants à Everton, au PSG, à la Juventus, etc.

Selon un rapport de Tutto Mercato Web, Joshua Zirkzee du Bayern Munich pourrait encore intéresser certains clubs à lui après un prêt décevant au Parma Calcio 1913:

Si Parme pensait que l’arrivée très médiatisée de deux avant-centres lors du mercato de janvier suffirait à empêcher le loup d’entrer, ils se trompaient beaucoup. En regardant en arrière maintenant, Parme pourrait être pardonnée de regretter de ne jamais s’être dérangée. Mais, selon TMW, certains des plus grands clubs d’Europe n’ont pas été rebutés par les difficultés du Néerlandais au Stadio Ennio Tardini.

Quant à son futur potentiel Parme, TMW a exclu cela:

Il va presque sans dire, à ce stade, que Parme ne déclenchera pas la clause d’option d’achat de 14 millions de livres sterling dans le contrat de Zirkzee.

Qui sont exactement ces clubs? Pour TMW, Everton, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan et AS Roma.

Compte tenu de la mauvaise forme de Zirkzee cette saison et de la situation de blessure malchanceuse, il est difficile de penser qu’un club offrira quelque chose de substantiel pour le Néerlandais. La plus grande question est de savoir si le joueur de 19 ans a besoin d’un nouveau départ ou si un relais plus long sur la Säbener Straße sera meilleur à long terme.

À ce stade, seuls le joueur et son agent connaissent probablement la réponse à cela.