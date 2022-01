Après un rapport sur les mauvaises conditions de travail, l’usine d’iPhone de Foxconn en Inde s’apprête à rouvrir ce mercredi

À la fin de l’année dernière, . a rapporté qu’Apple avait ordonné à Foxconn en Inde de suspendre la production d’iPhone dans une usine tout en plaçant l’entreprise en probation jusqu’à ce qu’elle résolve les problèmes de conditions de vie dans les dortoirs de Foxconn. Maintenant, il semble que l’usine d’iPhone va rouvrir.

En décembre, . avait interrogé des travailleurs de l’usine d’iPhone de Foxconn en Inde. La publication a signalé « des dortoirs surpeuplés sans toilettes à chasse d’eau et de la nourriture grouillant parfois de vers ». Non seulement cela, mais « les travailleurs dormaient par terre dans des chambres qui abritaient entre six et 30 femmes ».

À cette époque, un total de 259 travailleurs ont souffert d’une intoxication alimentaire lors d’un incident, dont une centaine auraient dû être hospitalisés. Maintenant, après quelques semaines de fermeture complète de l’usine avec 17 000 travailleurs, . rapporte que cette usine de Foxconn en Inde rouvrira ce mercredi.

Apple a déclaré lundi que l’usine de Foxconn en Inde restait en probation, ajoutant qu’elle continuerait de surveiller les conditions dans les dortoirs et les réfectoires des travailleurs, avec des auditeurs indépendants. « Les travailleurs commenceront à revenir progressivement dès que nous serons certains que nos normes sont respectées dans chaque dortoir et salle à manger », a déclaré Apple dans un communiqué. Foxconn a déclaré: « Nous avons mis en œuvre une série de mesures correctives pour garantir que cela ne se reproduise plus et un système de surveillance rigoureux pour garantir que les travailleurs peuvent faire part de leurs préoccupations, y compris de manière anonyme. »

Une source proche du dossier a déclaré à . que l’usine redémarrerait la production « avec pas plus de 100 personnes » et « pourrait prendre plus de deux mois pour reprendre la pleine production ».

Cette usine d’iPhone de Foxconn en Inde fabrique l’iPhone 12 tout en testant la production de l’iPhone 13. Un rapport précédent indiquait qu’Apple prévoyait de lancer la production en série du dernier iPhone en Inde d’ici février. Après cette plainte concernant les mauvaises conditions de travail, il semble que le calendrier d’Apple va changer.

Alors que l’entreprise essaie de ne pas trop dépendre de la Chine, elle est toujours confrontée à des plaintes dans la plupart des pays concernant de mauvaises conditions de travail, en particulier lorsqu’Apple est sur le point de lancer un nouveau produit.

Le gouvernement indien avait déclaré qu’il construirait un centre d’hébergement « pouvant accueillir des dizaines de milliers de travailleurs de diverses industries pour répondre aux préoccupations concernant les normes des dortoirs et des salles à manger », et que le gouvernement « est clair qu’il ne veulent que de tels incidents se reproduisent.

Photo : Sudarshan Varadhan/.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :