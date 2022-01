Après un réveillon du Nouvel An mouvementé, Swiggy & Zomato pourraient devoir rendre les commandes de nourriture plus coûteuses pour les consommateurs

Swiggy & Zomato sont désormais tenus de payer une TPS de 5 pour cent non seulement pour l’approvisionnement des restaurants enregistrés mais aussi non enregistrés, dont le poids peut ou non revenir aux utilisateurs des applications.

Les plates-formes de livraison de nourriture en ligne sont devenues chères à partir de cette année et bien que cela puisse ralentir le segment de la livraison de nourriture à domicile dans les jours à venir, les deux applications de livraison de nourriture, Swiggy et Zomato, ont connu une nouvelle année formidable.

Selon une circulaire du ministère des Finances, à partir du 1er janvier, toutes les applications de livraison de nourriture seront tenues de payer une TPS de 5% non seulement pour l’approvisionnement des restaurants enregistrés mais aussi non enregistrés. De plus, ils n’obtiendront pas de crédit de taxe sur les intrants (CTI). Et cette nouvelle charge peut ou non être déchargée sur les utilisateurs des applications. Avant cela, cette taxe était payée par les restaurants.

Même si l’effet possible de cela sur les plateformes, sur les restaurants et sur les consommateurs, n’est pas encore établi, les deux applications de livraison de nourriture en ligne ont assuré que c’était une fin d’année heureuse après une année 2021 mouvementée. Au cours de l’année 2021 , Zomato a été cotée sur les marchés publics et Swiggy a doublé son service d’épicerie Instamart.

Retour au NYE

La plupart des gens à travers le pays sont restés à l’intérieur cette nouvelle année en raison de la peur de l’omicron ainsi que des couvre-feux nocturnes et des restrictions imposées dans de nombreux États, Swiggy et Zomato ont enregistré un nombre « inattendu » de commandes. Alors que Swiggy a reçu plus de 9 000 commandes par minute, Zomato a atteint un sommet de 7 100 commandes par minute.

« Swiggy a franchi la barre des 2 millions de commandes totales à 21 heures. Nous avons battu notre propre record de 5 500 commandes de nourriture par minute à partir du 31 décembre 2020 et avons terminé la soirée avec un pic de commandes de 9 500 commandes par minute pour la nourriture seule. C’est le plus élevé jamais enregistré pour la livraison de nourriture en Inde », a déclaré l’agrégateur de livraison de nourriture Swiggy à Financial Express Online. De plus, sa plate-forme de livraison d’épicerie a enregistré 63% de commandes supplémentaires et 74% d’augmentation de la valeur brute des marchandises (GMV) par rapport au reste du mois, battant son propre pic du jour de Noël précédent. « L’intensité des commandes a culminé plus près du dîner, avec 17662 passées en 30 minutes seulement », a-t-il confirmé.

Zomato, quant à lui, a enregistré plus de 100 crores de Rs en GMV par rapport aux 75 crores de Rs enregistrés l’année dernière le 31 décembre. La plate-forme de livraison de nourriture avait touché 2,5 millions de commandes à 23h15.

Quels ont été les articles les plus commandés ?

Les utilisateurs ont principalement commandé du biryani, du beurre naan, du masala dosa, du paneer beurre masala et du riz frit au poulet, chez Swiggy et Swiggy. 7822 paquets de pain », pour être précis. « Instamart a connu une croissance de 30 fois par rapport à l’année dernière », a déclaré Swiggy à Financial Express Online.

Le fondateur et PDG de Zomato, Deepinder Goyal, a quant à lui tweeté au sujet des articles commandés sur Blinkit, le service de livraison d’épicerie en ligne soutenu par Zomato. Il a tweeté : « Une mise à jour de @letsblinkit – 7 000 paquets de nachos ont déjà été commandés. Et 43 000 canettes de boissons gazeuses. Je ne partagerai pas les statistiques sur les préservatifs. Blinkit a enregistré des commandes de 130 154 litres de soda, 11 943 packs de glace, 4 884 pots de trempettes, 6 712 pots de crème glacée, 28 240 packs de pop-corn instantané, sur le NYE.

Quelles villes/villes ont passé le plus de commandes ?

Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, à Swiggy, les villes de niveau II et -III ont enregistré une augmentation de 68% des commandes livrées tandis que les métros ont enregistré une augmentation de 58% et parmi les villes non métropolitaines, Vizag a enregistré le plus grand nombre de commandes par minute à 190. En outre, des villes comme Rourkela et Palakkad ont connu une croissance de 300 % des commandes. « Le nombre de nouveaux utilisateurs sur notre plate-forme a augmenté de 80 %, ce qui montre qu’il y avait une forte intention pour les clients de commander en ligne. Des villes comme Mangaluru, Patna, Ludhiana et Surat ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux utilisateurs », a affirmé Swiggy.

La préparation qui est derrière tout ça

Fait intéressant, les restaurants et les agrégateurs de livraison de nourriture s’étaient préparés avant la nouvelle année, ce qui a entraîné une livraison en douceur de la nourriture jusqu’à tard dans la nuit et de « faibles annulations dues aux restaurants, même pendant les heures de pointe ».

Un peu plus tôt, un porte-parole de Zomato avait déclaré : « Cette année, nous avons des Zomans (nos employés) qui se portent volontaires pour livrer les commandes et aider le support client via le chat, les e-mails et les réseaux sociaux. C’est au-delà de leur profil de travail régulier. En outre, nous avons toujours eu des services SOS d’urgence pour nos partenaires de livraison en cas d’assistance SOS et d’assistance routière. Nous travaillons également avec les autorités pour nous assurer que nos partenaires de livraison sont équipés du bon équipement de sécurité routière et Covid. »

Swiggy avait également son armée de livraison prête pour le mois. « Nous avons organisé une célébration d’un mois pour nos partenaires en mettant en place divers programmes et incitations qui ont fait de décembre le mois le plus rémunérateur pour eux. De plus, les partenaires de livraison les plus performants ont été félicités avec des badges et des paniers-cadeaux tout au long du mois. Pour bien les récompenser de leurs efforts les 31 décembre et 1er janvier, des incitations spéciales étaient en place. Nous sommes heureux que nos partenaires de livraison, ainsi que notre personnel d’exploitation et d’assistance, aient assuré une excellente expérience client pour des milliers d’utilisateurs », a déclaré Swiggy à Financial Express Online.

