Après un T1 tiède, les entreprises envisagent une reprise de la demande ; les coûts commencent à augmenter après avoir été freinés pendant longtemps

A ce jour, les secteurs du ciment et de la chimie sont parmi les rares à afficher de meilleures marges. Au cours de l’année écoulée, la plupart des entreprises ont réduit leurs coûts, mais une partie commence à s’inverser ; les dépenses en promotions et en publicité seront probablement beaucoup plus élevées en cette période des fêtes.

Bien que la croissance des bénéfices au cours du trimestre de juin ait été légèrement inférieure aux attentes, elle a été plus forte que prévu. Cela dit, les bénéfices du consensus pour le Nifty pour l’EX22 ont été abaissés d’un peu moins de 3%, les producteurs de métaux et les grandes banques voyant des mises à niveau et les constructeurs automobiles et les assureurs voyant des dégradations. On attend des joueurs informatiques qu’ils maintiennent leurs bonnes performances.

La flambée des prix des intrants, qui s’est traduite par la baisse des marges brutes, pourrait continuer à peser sur la rentabilité jusqu’à ce que la demande reprenne suffisamment pour que les entreprises puissent répercuter la hausse des coûts.

Néanmoins, le commentaire de la direction est assez positif et les PDG s’attendent à ce que l’activité des entreprises et des consommateurs s’accélère à mesure que la campagne de vaccination progresse et que la saison des fêtes s’installe.

Les agences qui suivent l’embauche affirment que les entreprises ajoutent à leurs effectifs, bien que la plupart des recrutements effectués – dans tous les secteurs – soient destinés aux professionnels de l’informatique. Alors que l’activité s’accélère dans les mois à venir, les coûts salariaux des entreprises devraient augmenter.

