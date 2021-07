Au cours de la dernière année, la pandémie a forcé non seulement les productions cinématographiques et télévisuelles à fermer, mais également les parcs à thème. Les réouvertures ont lentement commencé, avec quelques nouvelles règles pour démarrer. Heureusement, Universal Studios Hollywood a deux armes secrètes pour remettre les fesses dans les montagnes russes, et leurs noms sont Jennifer Lopez et Ben Affleck.