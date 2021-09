Après une annulation de dernière minute par COVID-19, Triller espère finaliser Vitor Belfort vs. Oscar de La Hoya en novembre

Chris Farina – Triller Fight Club

Le combat entre Vitor Belfort et Oscar de la hoya Ce n’est pas encore exclu. Le président de Triller, Ryan Kavanaugh prévoit de finaliser le combat ce 2021.

En participant à L’heure du MMA, le poste supérieur de Triller J’affirme qu’il cherche à reprogrammer le combat entre Vitor Belfort et Oscar de la hoya le 27 novembre, ce week-end de Thanksgiving dans le États Unis.

“Le combat entre Oscar de La Hoya et Vitor Belfort, en action de grâce, si nous parvenons à le faire arriver, il deviendra plus intéressant, car, pour tous les gens qui étaient en colère contre Vitor pour ce qui s’est passé avec Holyfield, ce combat devient plus personnel. Oscar devient, en dehors de “Golden Boy”, quelqu’un qui vient se venger de Holyfield. Donc, nous parlons à Oscar pour les faire affronter le week-end de Thanksgiving. Ce samedi et nous l’appellerons le combat de vengeance », expliqué Kavanaugh.

Vitor Belfort et Oscar de la Hoya, ils allaient s’affronter sur le panneau d’affichage de Triller, le 11 septembre. Le Mexicain, testé positif au COVID-19[feminine quelques jours avant l’événement et a été remplacé par Evander Holyfield. A 58 ans, la légende de la boxe n’était pas un problème pour l’ancien champion de UFC, qui de 14 ans son cadet, l’a battu par KO au premier tour.

Après avoir battu Holyfield, Vitor Belfort et Kavanaugh a révélé une proposition de 30 millions de dollars pour un match entre le Brésilien et Jacques Paul. Même si le YouTubeur rejeté le combat, le président de Triller Il espère finaliser le combat, mais le plan pour le moment est le combat entre Belfort et De la marmite.

«Nous allons probablement essayer de faire le combat des Oscars plus tôt, car Oscar est en grande forme et s’est déjà remis de COVID. Nous ne voulons pas qu’il perde cette forme et se batte. Je pense que Jake a besoin de se remettre en forme, d’après ce que j’ai compris. je peux me tromper”, conclu Kavanaugh. Twitter : https://twitter.com/mmaunola

