Après une annulation quelques jours seulement avant le combat, Vitor Belfort veut une nouvelle date pour affronter Oscar De La Hoya

Les secteurs minier, manufacturier et électrique ont enregistré des croissances respectives de 19,5%, 10,5% et 11,1%, bien que tirées par un effet de base favorable. Cependant, alors que l’exploitation minière a augmenté de 4,4 % par rapport au niveau d’avant la pandémie, la fabrication et l’électricité ont chuté de 2,1 % et de 8,3 %, […] More