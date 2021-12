Après une attaque mortelle contre un surfeur, le grand requin blanc attire l’attention

Après qu’un requin a tué un bodyboard la veille de Noël au large de Morro Bay, en Californie, un éminent chercheur n’a pas pu dire si l’un des grands requins blancs marqués par son groupe était impliqué.

« J’ai reçu beaucoup de messages à cause de la malheureuse rencontre fatale avec un requin à The Pit (Morro Bay) », a déclaré Michael Domeier, président du Marine Conservation Science Institute, sur Instagram. « Un bodyboarder a été mordu et il a succombé à ses blessures. Tout d’abord, mes pensées vont à la famille et aux amis de la victime.

« Deuxièmement, non, je ne sais pas si le requin était Poe Girl, ou l’un de nos autres requins marqués. La probabilité qu’il s’agisse de l’un de nos requins est très faible, car nous avons marqué un si petit pourcentage de la population globale.

La victime, un homme de 31 ans, n’a pas été officiellement identifiée.

