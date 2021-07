Après une blessure au genou, l’ordre public: Mariska Hargitay de SVU révèle qu’elle s’est cassé la cheville (et Black Widow était impliquée)

Page Six confirme que Hargitay s’est cassé la cheville, et il semble que ce soit sur la même jambe où elle s’est cassé le genou précédemment. Si vous vous demandez ce qui s’est passé et comment Black Widow a pu être impliqué, il s’avère que Hargitay quittait une projection du film au Regal UA East Hampton Cinema vendredi dernier lorsqu’elle est tombée sous la pluie à l’extérieur. Selon une source, elle était pressée de quitter la projection remplie de célébrités pour pouvoir rentrer chez elle et accueillir les invités, car elle a accepté d’y organiser l’after party.

Mariska Hargitay a dû quitter l’événement en ambulance et a été emmenée à l’hôpital de Southampton (avec son mari, la star de Younger Peter Hermann à ses côtés), où elle a passé plusieurs heures avant de pouvoir enfin rentrer chez elle après minuit, lorsque la fête était principalement Fini.