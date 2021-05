Après une chute brutale en 2021, l’action CGC est désormais un achat

En février, l’analyste de Piper Sandler, Michael Lavery, a coupé Croissance de la canopée (NYSE:CGC) note de surpondérée à neutre en ce qui concerne les problèmes de valorisation. Lavery a laissé entendre que les actions de CGC avaient pris une longueur d’avance à 21 fois l’estimation des ventes de 2022.

Source: Shutterstock

Lavery avait un objectif de prix de 12 mois sur les actions Canopy de 27 $. Il a gardé sa cible en place. Se négociant maintenant en dessous de sa cible, je crois que CGC est un achat solide.

Voici pourquoi.

Évaluation des actions de la CCG beaucoup plus raisonnable

Lorsque l’analyste a abaissé sa note sur Canopy, elle se négociait à plus de 52 $. C’est maintenant la moitié de cela, avec un chiffre d’affaires de 15x 2022 estimé à 798,33 millions CAD (650 millions de dollars). C’est un multiple beaucoup plus raisonnable.

Bien sûr, il s’est passé pas mal de choses depuis la coupe de février de Lavery.

Premièrement, l’entreprise a achevé son plan d’arrangement qui lui a permis de se décharger de sa propriété dans Canopy Rivers – fonctionnant maintenant comme Capitale du RIV (OTCMKTS:CNPOF) – en échange de 20% de TerrAscend (OTCMKTS:TRSSF), une société de cannabis intégrée verticalement basée à Toronto.

Je n’entrerai pas dans les détails de l’échange d’espèces et d’actions. Lorsque Canopy a annoncé pour la première fois l’arrangement avec Canopy Rivers en décembre, il était évalué à près de 300 millions de dollars canadiens (244,4 millions de dollars).

TerrAscend a récemment annoncé avoir finalisé son acquisition du processeur Maryland HMS Health pour 27,5 millions de dollars. Cela poursuit les percées de l’entreprise sur le marché américain. TerrAscend est maintenant en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland.

Deuxièmement, au début du mois de mars, Canopy a lancé sa marque d’eau pétillante à base de CBD Quatreau sur le marché américain. C’est déjà la boisson CBD prête à boire la plus vendue au Canada. Le 21 avril, la société a annoncé son partenariat avec Vins et spiritueux de Southern Glazer pour distribuer ses boissons infusées au CBD. Southern Glazers appartient à la famille Glazer, qui contrôle à la fois le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers et Manchester United (NYSE:MANU).

Ça paie d’avoir Marques de constellation (NYSE:STZ) en tant qu’actionnaire majoritaire.

Enfin, également en avril, Canopy Growth a annoncé qu’elle acquerrait le Société suprême de cannabis (OTCMKTS:SPRWF) pour 435 millions de dollars canadiens (354,3 millions de dollars) dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions qui verra les actionnaires de Supreme obtenir 0,1165872 action Canopy et 0,0001 CAD (0,000081 $) pour chaque action détenue.

La clé de l’acquisition était la 7ACRES, une marque canadienne de cannabis haut de gamme leader qui peut produire de l’herbe de qualité à moindre coût. Dans l’ensemble, l’ajout de Supreme donne à Canopy une part de près de 14% sur le marché récréatif canadien.

S’il est capable de trouver 30 millions de dollars canadiens (24,4 millions de dollars) de synergies de coûts au cours des 24 premiers mois suivant la fusion, tant mieux.

Le PDG de Canopy, David Klein, continue de construire le type d’échelle qui devrait finalement rapporter des dividendes importants à ses actionnaires.

La ligne de fond

L’analyste de BofA Securities, Heather Balsky, a récemment rétabli la couverture de Canopy avec une note d’achat et un objectif de cours de 36 $. C’est un avantage de 41% si elle a raison.

«À notre avis, le cours actuel de l’action ne valorise pas pleinement son potentiel à long terme. Nous pensons que son bilan, son équipe de gestion et ses partenariats positionnent bien CGC pour entrer aux États-Unis en cas de légalisation fédérale », a déclaré Balsky le 28 avril.

Je me rends compte qu’il y a un gros «si» dans cette déclaration. Cependant, à moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, c’est plus une question de savoir quand ce n’est pas si.

Cela fait un moment que je n’ai pas écrit sur l’entreprise pour la dernière fois – six mois pour être exact.

En novembre dernier, j’ai dit que BioSteel Sports Nutrition allait devenir une plus grande partie de l’histoire de Canopy. Le 8 avril, la société a annoncé que Steve Nash, légendaire star canadienne de la NBA et actuel entraîneur-chef des Brooklyn Nets, avait signé un contrat pluriannuel pour devenir le nouvel ambassadeur de la marque BioSteel.

«Je ne cautionne que les produits qui me passionnent», a déclaré Nash dans le communiqué de presse de Canopy. «Je suis ravi de travailler avec BioSteel car je m’hydrate quotidiennement avec sa boisson sportive sans sucre depuis des années.»

Dire que Canopy n’a payé que 35,8 millions de dollars pour le contrôle majoritaire (72%) de BioSteel. Il pourrait facilement s’avérer être le plus gros diamant brut de la société.

Comme Balsky, je vois que Canopy a trop de pièces nécessaires pour construire une force dominante dans le cannabis. Trading à 15x ses ventes de 2022, je pense que c’est le moment idéal pour se lancer dans l’action.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il a paru incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.