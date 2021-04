Après une course remarquable, le sentiment des médias sociaux s’estompe sur DOGE

C’était une fusillade de Shiba Inu dans le ciel: la course de Dogecoin au cours de la semaine dernière en sera une pour les livres d’histoire. Cependant, pour tous les feux d’artifice, les données des médias sociaux indiquent que la course du mème a peut-être atteint sa fin.

La monnaie numérique, qui a été lancée à l’origine en 2013 et a été au centre d’un certain nombre de manchettes absurdes et d’escroqueries au fil des ans, a marqué un autre chapitre de son histoire souvent déroutante au cours des derniers jours. Vendredi, DOGE a réussi à éclipser Ethereum en volume d’échange total (doublant, en fait), le point culminant d’une course remarquable qui l’a vu doubler de prix en une journée, plafonnant les gains de 5000% sur l’année.

Cependant, à la base, DOGE est un mème, et les mèmes sont propagés et dépendent fondamentalement des médias sociaux. Lorsque le mème ne peut pas se propager, le prix s’effondrera.

Au moment de la publication, DOGE est en baisse de 35% sur la journée à 0,26 USD, passant des sommets de 0,40 USD – et les données sur le sentiment des médias sociaux fournies par The TIE et Cointelegraph Markets Pro indiquent qu’il y a plus de douleur à l’horizon.

Volume verses sentiment

Vendredi, Google Trends a publié un Tweet mettant en évidence les habitudes de recherche mondiales des traders Bitcoin et DOGE. Ils ont constaté que si la plupart des pays du monde restaient concentrés sur le BTC, les traders américains n’avaient d’yeux que pour Dogecoin.

#doge Qs pic.twitter.com/ZSfNcOxegZ – GoogleTrends (@GoogleTrends) 16 avril 2021

Cette carte thermique concorde avec les données fournies par The TIE. Le volume total des tweets faisant référence à DOGE diminue alors que les États-Unis dorment et s’améliorent pendant la journée américaine, culminant souvent à midi HNE, avec un volume particulièrement robuste alors que DOGE se rallie:

Cependant, une recherche simple et le volume Twitter n’indiquent pas toujours une hausse des prix. Comme l’a souligné l’infographie de Google Trends, le sentiment d’une augmentation du volume peut être mitigé: la plupart des principaux termes de recherche sont centrés sur les traders qui tentent de prévoir la quantité d’essence que le rallye DOGE a laissée dans le réservoir.

L’incertitude s’est également étendue à Twitter. Alors que le sentiment pour la devise a été le plus fort lors de sa course à 0,16 USD le 14 avril, les «vagues» de volume de correspondance des sentiments ont diminué à la hausse – tandis que le volume total de Twitter a culminé avec le prix de DOGE à 0,40 USD, il a s’effondre depuis des jours maintenant:

En fin de compte, alors que le volume et le sentiment sont ce qui a poussé DOGE à ses sommets, une chute rapide des prix semble maintenant ramener Dogecoin sur terre.