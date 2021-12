Après une défaite écrasante face au Bayern, le président barcelonais accepte la dure réalité

Le Bayern Munich a confortablement battu le FC Barcelone à une autre victoire 3-0, cette fois à domicile à l’Allianz Arena, qui n’avait malheureusement pas de supporters pour assister à la victoire de son équipe. Barcelone a besoin de beaucoup de travail, cela est évident depuis au moins quelques années maintenant. Leur gestion, malgré de nombreuses tentatives d’édulcorer la situation, a dû accepter la réalité le plus tôt possible. Le président du club de Barcelone, Joan Laporta, pense à juste titre que c’est le moment de se mettre au travail et de revenir à leurs jours de gloire (Football Espana).

Le score combiné de leurs 3 derniers matchs : Bayern 14 – 2 BarcelonePhoto de Martin Hangen ATPImages/.

Barcelone est venu à Munich dans l’espoir d’un miracle et c’est exactement ce qu’ils ont obtenu. Non, ce n’est pas du sarcasme. La taille du Barça en tant qu’entité dans le secteur du football est trop grande pour dire « Nous avons tout gâché, nous ne sommes plus du tout près du niveau que nous étions auparavant ». En compétition en Ligue des champions contre des clubs de premier plan, le Barça ne peut pas se permettre, au sens propre comme au figuré, de dire cela chaque soir de Ligue des champions.

Cette sortie historique de la phase de groupes leur donnera l’espace de guérison dont ils ont désespérément besoin en ce moment. « Nous sommes tristes du résultat, mais nous devons passer à autre chose », a déclaré Laporta. « C’est un moment pour travailler et essayer de renverser la situation. » Avec une académie comme La Masia ; en Xavi, un entraîneur qui connaît le style du Barça comme nul autre ; la salle de la Ligue Europa pour les jeunes et l’humilité financière pourraient faire des merveilles pour le club en les aidant à retrouver leurs jours de gloire – et le club a besoin du soutien de son président et de sa direction pour croire pleinement en ce voyage.

