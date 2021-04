Après une exécution récente, l’action OGI pourrait se maintenir

Les derniers mois ont été en or depuis OrganiGram (NASDAQ:OGI) Stock. Premièrement, le jeu de pot basé au Canada a grimpé en flèche en janvier suite aux résultats des élections au Sénat américain de la «vague bleue».

Ensuite, « la folie du stock de meme » lui a donné un autre turbocompresseur. Après cela, en mars, un autre développement lui a donné un bref coup de pouce.

Je parle de l’accord de partenariat avec British American Tobacco (NYSE:BTI). Cet accord ne lui donne pas seulement une injection de trésorerie de 177 millions de dollars. Avec un partenaire stratégique aux poches profondes, il a plus de chances de devenir un leader dans ce domaine.

Au lieu de ressembler à un autre Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL), ça ressemble plus à un Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC) dans la fabrication.

En bref, l’accord BTI est une bonne nouvelle pour OrganiGram. Mais ce ne sera pas ce qui fera avancer l’aiguille. Pour cela, il faudra des progrès supplémentaires sur la légalisation de la marijuana aux États-Unis. Les États américains d’un océan à l’autre légalisent la marijuana. Pourtant, il reste une substance contrôlée au niveau fédéral. Les opérateurs basés au Canada ont besoin de ces levées pour entrer sur le marché américain.

Dernièrement, la légalisation n’a guère progressé, même si l’opinion du public à ce sujet devient favorable. Avec une inaction continue, les actions pourraient continuer à se négocier latéralement. Cela peut décourager les traders à la recherche de gains rapides. Mais pour les investisseurs avec plus de patience, ce «ticket de loterie de légalisation» pourrait valoir la peine d’attendre. Bien sûr, c’est encore loin. Pourtant, le risque / rendement est fermement en votre faveur.

Nouvelles du partenariat et délais de légalisation

Le pop d’OrganiGram le 11 mars, à la suite de l’annonce du partenariat BTI, était plus que justifié. La trésorerie renforce son bilan. L’aspect de collaboration pour le développement de produits de l’accord lui donne une longueur d’avance dans le développement de produits à base de cannabis à forte marge.

Et les produits du cannabis, et non la weed elle-même, c’est là que des entreprises comme celle-ci trouveront enfin la rentabilité. La vente de l’herbe en elle-même est une activité de matières premières à faible marge. Mais les produits de marque offrent une plus grande opportunité de devenir des vaches à lait. Pourtant, même s’il commence à progresser avec les nouveaux produits de type Cannabis 2.0, ne vous attendez pas à de brusques mouvements haussiers de si tôt.

Ces dernières semaines, les espoirs d’un marché américain du pot complètement ouvert se sont estompés. Le parti démocrate américain, plus favorable à la réforme de la loi sur le pot, contrôle à la fois la Maison Blanche et le Congrès. Mais même au sein du parti, il y a division en ce qui concerne l’ampleur des changements futurs.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, continue de faire pression pour une levée complète des restrictions. Mais jusqu’à présent, le président Joe Biden veut seulement décriminaliser, et non légaliser, le pot. La position de Biden pourrait s’assouplir avec le temps. Les tendances vont toujours dans le sens des réformes. Il faudra peut-être plus de temps que prévu pour que les choses se passent pleinement en faveur de cette industrie.

Les retards ne détruisent pas l’étui de ce stock. Du moins, pas pour les investisseurs qui recherchent plus qu’un échange rapide.

OGI Stock est un jeu de pot spéculatif solide

Le blocage de la légalisation des pots indique une action latérale des prix pour OrganiGram. Cela peut être un facteur décisif pour les traders à court terme, mais pas pour les investisseurs avec un horizon temporel plus long. En fait, parmi les noms de pots les plus spéculatifs, cela peut être votre meilleure option.

La valorisation de l’action OGI semble raisonnable par rapport à ses pairs. Les actions se négocient aujourd’hui pour environ 13,9 fois les ventes estimées de l’exercice 2021 (exercice financier se terminant en août 2021). Comparez cela à Sundial Growers, qui affiche un rapport prix / ventes à terme de 31,9x.

OrganiGram n’est peut-être toujours pas rentable, mais il a actuellement une position de trésorerie de 103,1 millions de dollars, sans compter les liquidités de BTI. C’est plus que suffisant pour survivre et prospérer dans les années à venir, au fur et à mesure de la rentabilité. Les grands noms comme Canopy peuvent avoir des bilans plus solides. Sans oublier, plus de potentiel pour dominer le marché américain.

Pourtant, ce sont des noms plus petits et plus risqués comme celui-ci qui produiront des rendements démesurés si le meilleur des cas se concrétise. En d’autres termes, ce sont des «billets de loterie de légalisation», un terme que j’ai inventé pour décrire le cadran solaire. Mais l’action OGI semble être celle avec les meilleures cotes.

Attendez-vous à un trading latéral pour l’instant

Une fois l’accord BTI conclu, OrganiGram également géré sera dans un endroit plus fort. Ne vous attendez pas à ce que cela alimente à lui seul un autre rallye. Au lieu de cela, les futurs mouvements de prix élevés continuent de dépendre de la légalisation. Toute sorte de progrès pourrait alimenter un autre mouvement ascendant. Si le pot devient pleinement légal, un autre mouvement de pourcentage à trois chiffres n’est pas hors de question.

D’ici là, attendez-vous à ce que les actions fassent du bruit.

L’action latérale des prix peut signifier que l’action OGI ne fait plus d’elle un excellent commerce à court terme. Mais cela reste un jeu de pot solide à long terme pour les investisseurs soucieux de long terme.

