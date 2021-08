Après une fermeture hebdomadaire au-dessus des niveaux critiques, il s’agit de la prochaine résistance majeure de BTC ⋆ Crypto new media

in

Le prix du Bitcoin a organisé un rallye impressionnant au-dessus de la résistance à 48,1 000 $ et a clôturé la bougie de la semaine dernière au plus haut à 49,2 000 $ pour réaliser la deuxième clôture hebdomadaire consécutive au-dessus des lignes critiques de moyenne mobile de 21 semaines et 200 jours.

La solide clôture hebdomadaire de BTC valide davantage le plus grand signal d’achat technique, qui a clignoté le 15 août 2021, comme nous l’avons signalé ici le jour où il a clignoté.

Dans l’ensemble, il est encore assez tôt pour confirmer la poursuite du marché haussier, car le prix du bitcoin n’a pas encore défié une zone de résistance majeure entre 55 et 58 000 $. En termes de structure de temps moyen à élevé, les techniques se sont considérablement améliorées, donnant l’avantage aux taureaux.

Graphique par TradingView

Bitcoin monte en flèche de 72% en 5 semaines

Il y a à peine cinq semaines, BTC se négociait à 29,3 000 $, la plupart des sentiments du marché montrant une peur et une baisse extrêmes.

Bien que les graphiques et le sentiment du marché offraient peu d’espoir, les mesures en chaîne étaient haussières – suggérant fortement que le bitcoin était fortement accumulé pendant que les mains faibles et les petits mineurs vendaient, rapprochant le marché de la capitulation. Depuis lors, BTC a grimpé de 72%, atteignant un sommet intra-journalier de 50,4 000 $, à partir de maintenant.

L’action des prix de BTC la semaine dernière a été très impressionnante. Avec une réduction du risque sur les actions mondiales et un dollar en hausse, Bitcoin a réussi à augmenter, surperformant les marchés plus larges, ce qui indique une force.

Au cours de la semaine dernière, le prix a trouvé un support sur la moyenne mobile de 21 jours (~ 43,9 000 $) après avoir chuté en dessous de la moyenne mobile de 200 jours (~ 45 000 $) sur une base intra-semaine. Après avoir trouvé un support à 43,9 000 $, BTC a organisé un puissant rallye à la hausse, récupérant la moyenne mobile de 200 jours et clôturant au-dessus du sommet local à 48,1 000 $.

Bitcoin a ensuite imprimé une clôture hebdomadaire aux plus hauts, clôturant à 49,2 000 $, ce qui a stimulé la dynamique à moyen et long terme. Le puissant mouvement à la hausse a réussi à déclencher une autre impulsion haussière, à pousser l’élan de 3 jours au-dessus du neutre et à aider la divergence de convergence de la moyenne mobile hebdomadaire à poursuivre le croisement haussier de la semaine dernière.

Les la dernière fois que l’élan BTC a tourné à la hausse, c’était en mai 2020, après la crise de liquidité de mars 2020, qui a conduit à un rallye significatif vers de nouveaux sommets d’ici avril 2021.

Action sur les prix du week-end haussier

Au cours du week-end, BTC a consolidé et rétro-testé le support précédent à 48,1 000 $ et a continué à augmenter. Au moment de la rédaction, le prix du bitcoin vient de commencer à tester la résistance à 50 000 $ et a imprimé la première clôture de 4 heures au-dessus du niveau critique.

Crypto Twitter a applaudi alors qu’une autre série de shorts BTC a été liquidée, envoyant BTC à un sommet intrajournalier de 50,4 000 $. Jusqu’à présent, la séance de négociation en Asie montre de la force, offrant potentiellement un vent arrière plus dynamique alors que la séance américaine commencera dans les prochaines heures.

Le graphique en données de 4 heures semble mieux car la ligne de tendance baissière de l’indice de force relative a été cassée, suggérant une force à court terme. Il est très important pour BTC de continuer à pousser plus haut à court terme pour aider à pousser la force relative à former un sommet plus élevé.

Graphique par TradingView

Les métriques en chaîne continuent d’afficher l’accumulation

Les mesures en chaîne continuent de montrer des signaux haussiers, en particulier pendant les reculs et la consolidation à court terme. Les réserves de change au comptant sont restées stables et ont commencé à baisser, même en dépit d’un léger recul. Les flux nets d’échange au comptant n’ont montré aucun pic majeur d’entrées tout en faisant la moyenne d’une sortie nette, suggérant une accumulation continue de bitcoins. Les réserves de mineurs de Bitcoin sont restées au plus haut, confirmant que les mineurs dans leur ensemble continuent de s’accumuler au lieu de vendre.

Données par CryptoQuantDonnées par CryptoQuant

L’intérêt ouvert des contrats à terme a augmenté, atteignant 6,08 milliards de dollars, avec des taux de financement toujours neutres. Ceci suggère les ours restent sceptiques sur ce rallye, ce qui peut être considéré comme un net positif pour le marché.

Historiquement, des rallyes importants avec des taux d’intérêt ouverts à terme croissants et des taux de financement positifs pendant de longues périodes indiquent une position de marché nette à long terme avec trop d’effet de levier.

Cela augmente le risque d’un retrait plus important qui liquiderait les positions longues, déclenchant probablement une cascade d’ordres de vente. Le fait que les taux de financement restent étouffés, même avec une remontée de 72 %, suggère que le marché est positionné pour une nouvelle hausse, car les positions longues nettes ne sont pas encore surétendues.

Comme mentionné ci-dessus, en plus de faire passer 50 000 $ de la résistance au support, le bitcoin de la zone critique doit récupérer est de 55 à 58 000 $. Cette zone de résistance particulière présente une forte résistance technique et un large bloc de distribution de prix réalisée par UTXO, où l’on peut s’attendre à ce que l’offre entre sur le marché.

Mise à jour sur l’accumulation de Wyckoff : la phase D potentiellement terminée bientôt

Avec bitcoin cherchant à terminer la phase D dans Wyckoff Accumulation, avec une éventuelle entrée dans la phase E, il sera essentiel de voir augmenter le volume alors que les 55 000 $ à 58 000 $ sont testés. Entre mai et août, BTC a suivi avec précision chaque phase de l’accumulation Wyckoff, satisfaisant les principes Effort/Résultat et Offre/Demande, conduisant finalement à un épuisement profond de l’offre.

Graphique par TradingView

Les perspectives à moyen et long terme restent haussières

Avec un renforcement des fondamentaux, une action haussière sur les prix, Bitcoin récupérant la moyenne mobile de 21 semaines et 200 jours pour la deuxième clôture hebdomadaire, un élan clignotant davantage de signaux d’achat à moyen et long terme et des mesures globales haussières en chaîne, les conditions continuent de favoriser les taureaux.

Les prochaines semaines seront critiques pour la validation de la poursuite du marché haussier. Le prix du bitcoin doit maintenir la fourchette moyenne à supérieure de 40 000 comme support à court terme en cas de vente massive des marchés mondiaux et, plus important encore, rester au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines et 200 jours.

La source