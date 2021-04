Après une longue pause, Josh Brolin de Dune est de retour sur Instagram et cette fois, il apporte toute la positivité

Lorsque Brolin a quitté Instagram il y a quelques mois, il a partagé un message expliquant pourquoi, notant à l’époque: “Je suis ici dans le désert. Je me suis réveillé ce matin avec le sentiment très fort que les médias sociaux sont notre mort.” Donc, en fin de compte, c’est probablement aussi une bonne chose que les célébrités prennent des pauses quand elles en ont besoin. En tant qu’outil, Instagram et autres peuvent être formidables, mais souvent, il peut également être un lieu de plaintes et de négativité, à tel point que certaines stars, y compris l’actrice de la franchise Star Wars Daisy Ridley, ont complètement quitté la sphère.