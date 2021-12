Après une nuit blanche ou une fête… vaut-il mieux dormir 1 ou 2 heures, ou rien ? | La vie

Est-ce que ça vaut la peine de dormir quelques heures si vous allez faire du somnambulisme toute la journée plus tard ? Quoi de mieux pour votre santé, un sommeil court de 1 ou 2 heures, ou durer jusqu’à la nuit ?

Notre corps est une machine parfaite et précise que nous nous nous efforçons de mettre la limite, à des extrêmes presque suicidaires.

Nous savons que nous devons dormir au moins 7 ou 8 heures par jour, mais nous grattons le temps de nous reposer jusqu’à des limites inquiétantes.

Après une soiree, ou peut-être du travail ou des études, nous voyons que il nous reste 1 ou 2 heures avant d’aller travailler, ou en classe. Quoi de mieux pour notre santé, essayez de dormir un peu à ce moment-là, ou laissez-le pour la nuit? Voyons ce que disent les médecins…

Si vous ne dormez que 1 ou 2 heures vous risquez de vous réveiller mal, Et puis vous allez passer la journée avec un mal de tête, ou vous assoupir sur vos pieds.

Mais si tu ne dors pas du tout, tu vas trop fatiguer le cerveau, et vous allez avoir des problèmes de concentration, d’attention, d’orientation, etc.

Quelle est la meilleure solution pour minimiser ce désastre ?

Les médecins parlent

Selon le Center for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, comme l’explique le site Web de santé Healthline, ne pas dormir pendant 18 heures équivaut à avoir eu 0,05 % d’alcool dans le sang.

Ne pas dormir pendant 24 heures équivaut à 0,10 %. Sauter une journée sans dormir, c’est comme être ivre.

Si vous ne dormez pas, ces symptômes augmenteront, plus vous passerez de temps éveillé :

Manque de concentration Perte de mémoire à court terme Altération du jugement Altération du temps de réaction Mauvaise humeur Apparition de courbatures Augmentation du stress

Par conséquent, d’un point de vue médical, Il est conseillé de dormir 1 ou 2 heures, mieux que rien, car vous retarderez tous ces symptômes.

Maintenant, vous n’avez pas à dormir de toute façon. En réalité, il vaut mieux dormir une heure et demie que deux heures. Parce que?

Les phases de sommeil

Le cycle de sommeil est divisé en 4 phases, et au total il dure entre 90 et 100 minutes. Ces quatre phases se répètent par cycles d’environ 90 minutes.

L’idéal est se réveiller à la fin d’un de ces cycles, car l’impact sera moindre : nous nous réveillerons plus clairs et énergiques que si nous nous réveillions en plein cycle.

Pour cela les médecins recommandent de dormir par multiples d’environ 90 minutes (heure et demi).

Si vous n’avez que 2 heures pour dormir, il vaut mieux dormir une heure et demie au lieu de deux heures, si vous voulez vous réveiller plus reposé.

Et il en va de même pour dormir plus d’heures. L’idéal est de dormir un minimum de 6 heures (quatre cycles), et à partir de là 7 heures et demie, 9 heures, etc.

De cette façon, vous vous réveillerez avec plus d’énergie et sans maux de tête.