Après une participation réussie aux Contender Series, Albert Duraev se dit prêt à affronter Paulo Costa ou Marvin Vettori

LAS VEGAS, NEVADA – 14 SEPTEMBRE: Albert Duraev célèbre après sa victoire par soumission sur Caio Bittencourt dans un combat de poids moyen lors de la saison cinq de la série Contender de Dana White à l’UFC APEX le 14 septembre 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Chris Unger / Zuffa LLC)

Pas un jour dans le UFC et Albert Duraev Il vise déjà les gros coups.

Le Russe était l’un des cinq combattants qui ont reçu un contrat avec l’organisation hier après sa participation à la Série Contender de Dana White.

Duraev, ex-champion poids welter et poids moyen de la promotion russe ACB, a amélioré son record professionnel à 14 – 3 avec une victoire de soumission écrasante (levier de cou) au premier tour sur le Brésilien Ciau Bittencourt.

S’adressant aux médias après l’épisode, Duraev a exprimé son intérêt à affronter le vainqueur du combat entre les anciens challengers du titre de 185 livres, Marvin vettori et Paulo Costa, après que Dana White lui-même ait été disposé à nommer le combattant né à Volgograd un adversaire.

“Entendre Dana dire que cela me rend très heureux”, a déclaré Duraev depuis la salle de presse de l’UFC APEX (via MMA Junkie). «Je sais que dans un mois il y aura un gros combat entre Paulo Costa et Vettori, et je suis prêt à combattre le vainqueur. Comme je l’ai dit, je suis prêt pour n’importe quel adversaire que l’UFC est prêt à me donner.

Sur les quatorze victoires de Duraev en tant que professionnel, douze sont arrivées avant la limite (neuf soumissions et trois KO / TKO).

