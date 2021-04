Après une photo inédite de Snafu, Khloe Kardashian publie une vidéo révélatrice, pour parler de «  la grosse soeur  »

Khloe Kardashian reprend le récit de son corps. Après des années de comparaisons constantes avec ses célèbres sœurs Kourtney et Kim ainsi que ses demi-sœurs Kylie Jenner et Kendall Jenner, les choses semblent avoir touché une note basse cette semaine lorsqu’une image non filtrée et photoshoppée de la star de L’incroyable famille Kardashian a circulé en ligne. La star a décidé de tenter de faire effacer la photo des interwebs, mais elle a finalement décidé de se pencher sur ce qui s’était passé, pourquoi et de partager une nouvelle vidéo non filtrée avec ses fans.