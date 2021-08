Après une randonnée de 120% en 24 heures, est-ce le nouveau « Dogecoin » en ville Crypto new media

in

Dogecoin est l’animal de compagnie de cet enseignant que tout le monde déteste, mais qui est toujours favorisé jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas. C’est le cas en ce moment avec la pièce meme car DOGE n’a pas réussi à enregistrer une hausse décente après le rallye du marché au sens large.

Lorsque Bitcoin et Ethereum et d’autres altcoins accéléraient le rythme, DOGE a commencé à ralentir. Cela nous amène à la question : DOGE perd-il de son éclat et de sa valeur ? Les métriques nous aideront à répondre à cette question.

DOGE peut-il esquiver la chute plus longtemps ?

Fils bien-aimé du “Dogefather”, l’altcoin a toujours été un sujet de discussion, quoi qu’il arrive. Ces derniers temps, c’est à cause de sa hausse relativement mineure de 20% au cours des 13 derniers jours. Mineur, car BTC a augmenté de 31% et ETH a gagné 44% au cours de la même période.

Le problème surprenant ici est que malgré le sentiment élevé et croissant des investisseurs, DOGE n’a pas pu répondre aux attentes des gens. De plus, l’altcoin perd également toute sa rentabilité.

Depuis le rallye d’avril-mai qui a porté Dogecoin à son plus haut niveau historique, les adresses rentables ont baissé de 11%, passant de 93% à 82%, au moment de la publication. De même, les adresses actives quotidiennes (DAA) ont également fortement chuté.

Cette baisse de 240 000 DAA est la preuve de la sortie des investisseurs. Le boom soudain observé par DOGE plus tôt dans l’année est en train de s’effondrer. Cependant, même maintenant, les baleines et les HODLers à long terme continuent à HODL DOGE, la participation des détenteurs à moyen terme augmentant également.

C’est quoi Dogelon ?

En parlant de Dogecoin et de l’influence du « Dogefather » Elon Musk sur le marché de la cryptographie, une observation importante est apparue.

Ces derniers temps, l’impact de Musk sur les crypto-monnaies a considérablement diminué. Par exemple, malgré ce tweet du 25 juillet, DOGE n’a assisté à aucun rassemblement.

Cependant, une influence nouvelle et bizarre pourrait faire son apparition ces jours-ci. Une pièce inspirée de Dogecoin – Dogelon (Dieu nous bénisse tous) – a fait la une des journaux pour avoir réalisé des gains fous sur son graphique quotidien. L’altcoin, qui a augmenté hier de 120%, a également enregistré une augmentation de 1015% en mai.

Ce qui est peut-être plus scandaleux, c’est le fait que son offre maximale se situe à 1 quadrillion (pour votre référence, c’est 1 000 000 000 000 000). Ainsi, même si Musk n’est peut-être pas aussi influent qu’il l’était autrefois, sa présence est certainement écrasante. En termes simples, l’enthousiasme et la promotion des pièces de monnaie par le PDG de Tesla ont peut-être simplement stimulé la croissance d’autres comme DOGE.

Quoi alors ? Dogelon Mars peut-il « remplacer » DOGE ? Peu probable. En fait, comparer une crypto à capitalisation boursière de 50 millions de dollars avec Dogecoin classé huitième avec une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars n’est pas juste non plus.

Et puis, qui sait. Après tout, il existe peu de règles en matière de crypto-monnaies. Encore moins en ce qui concerne les pièces meme. Pensez-y – Est-ce que quelqu’un s’attendait vraiment à ce que DOGE soit un jour dans le top 10 ?