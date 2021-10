Après une semaine à aboyer sur les fausses nouvelles, CNN ment sur son rival en utilisant la désinformation sur COVID – RedState

CNN est reconnu coupable du comportement même dont il crie le plus fort. De nouveau.

L’ironie arrive ici par couches. C’est le réseau qui dénonce la désinformation sur les vaccins. Ce sont des critiques virulents de tout média qui livre de faux récits. Oliver Darcy vient de passer une semaine à crier sur les pratiques journalistiques de Fox News. Et leur dernière dose de désinformation flagrante arrive via son véhicule surnommé ironiquement Sources fiables. Creusons simplement dans le plaisir.

Normalement, Brian Stelter compose la majeure partie des entrées dans le bulletin d’information nommé d’après son appellation impropre d’une émission médiatique, mais il passait un temps crucial à une première mondiale de HBO, alors il a cédé les rênes à son pupille, Oliver Darcy.

Grosse erreur. Darcy a été sur une sorte de série, livrant une quantité régulière de reportages fragmentés. Il y a quelques jours à peine, nous avons rapporté comment il s’était complètement embarrassé, essayant de critiquer Fox News pour mauvais journalisme tout en échouant complètement dans l’acte de journalisme dans le processus. Maintenant, il est de retour à ces normes très basses.

Médias de la mairie

Dans la dépêche d’hier soir, Darcy a décidé de s’en prendre à The Washington Examiner, pour – selon son jugement perçu – l’hypocrisie du vaccin du point de vente. Son lancement commence avec l’éditeur, Mark Walters, car il avait fait quelques tweets s’opposant aux mandats de masque. Darcy, comme la presse est encline à produire en prose, a bondi sur cette position. Voici l’entrée de l’avis.

Mandat Vax pour moi mais pas pour toi ? Si vous jetiez un œil au fil Twitter de Mark Walters, la tête de MediaDC, qui est la société mère du conservateur Examinateur de Washington, on pourrait penser qu’il déteste les mandats de vaccination. Mardi, par exemple, Walters a publié des tweets consécutifs mettant fin à de tels mandats. Mais cela semble terriblement ironique, étant donné que sa propre entreprise a mis en place une « politique de vaccination obligatoire contre le Covid-19 » pour son personnel. Selon cette politique, qui a été signalée au moment de son annonce, les employés non vaccinés doivent porter un masque en tout temps, soumettre régulièrement des tests négatifs et n’ont pas un accès complet au bureau. Bien sûr, cela n’est qu’une partie d’une tendance plus large à l’hypocrisie sur le sujet dans les médias conservateurs…

Ce qui est le plus impressionnant dans cette chape mesquine et irritable, c’est à quel point Ollie parvient à se tromper de manière flagrante dans un seul paragraphe. Nous pouvons commencer par Darcy s’avérant incapable de comprendre sa propre revendication.

A) Darcy appelle cela un « mandat de vaccination », mais il poursuit en écrivant qu’il y a en fait des « employés non vaccinés » dans les bureaux de l’examinateur. C’est un peu pire que l’hypocrisie accusée – c’est une contradiction flagrante et qu’il ne parvient même pas à saisir.

B) Dans son discours, Oliver donne un lien vers un rapport de The Hill sur la politique du bureau de Washington Examiner. Cela sert de preuve supposée des affirmations de Darcy, sauf que l’article de Hill fournit des détails qui font exploser ses accusations.

Pour commencer, ils citent Waters sur les exigences du bureau, et il présente un scénario très différent. « Personne ne risque de perdre son emploi s’il choisit de ne pas être vacciné, il suivra simplement les protocoles décrits dans notre politique. » Euh… ces mots – choisissez, et personne en danger – sont tout le contraire d’un mandat.

C) L’hypocrisie ne peut être alléguée lorsque l’examinateur a, en vérité, été un exutoire pro-vaccin. En remontant à février, lorsque les vaccins commençaient à être disponibles pour un segment plus large du pays, ils ont écrit comment les vaccins sont sûrs, efficaces et nécessaires pour mettre fin à la pandémie. « Trop c’est trop. Il n’y a plus de courbe à aplatir. La propagation du virus est déjà beaucoup plus lente qu’elle ne l’était au début de la pandémie. Et maintenant, nous avons un vaccin qui protégera les plus vulnérables d’ici quelques mois. »

D) Même si l’examinateur avait adopté une position anti-vaccin, les exigences de son bureau ne pourraient pas être considérées comme hypocrites, car comme elles sont situées à Washington DC, les règles seraient considérées comme conformes aux ordonnances de sécurité locales.

Encore une fois, Darcy n’a clairement pas lu l’article même qu’il a fourni, car il expliquait également en quoi il s’agissait d’une disposition imposée aux entreprises de la région. « À Washington, DC, le maire Muriel Bowser a annoncé que le district rétablirait un mandat de masque pour toutes les personnes dans les lieux intérieurs, une décision qui a été critiquée par les critiques conservateurs. »

C’est la deuxième fois en une semaine qu’Oliver Darcy est victime d’une incapacité flagrante à faire du journalisme de base. Maintenant, en soi, ce n’est pas une surprise, ce n’est pas non plus un moment « attrape ». La raison de la notoriété ici est que, alors qu’il mène cette malversation médiatique, Oliver réprimande d’autres médias pour leurs prétendues défaillances journalistiques ou leur refus de couvrir des reportages particuliers.

C’est le protocole de CNN, semble-t-il – accuser les autres d’être coupables du comportement même qu’ils adoptent. La semaine dernière, Stelter était à fond sur le fait que Fox News ne rapportait pas et ne cassait pas les histoires. Pendant ce temps, son propre réseau fait la sourde oreille et les yeux fermés sur les divers développements à la frontière, impliquant de nombreuses histoires que Fox a racontées lors de reportages dans la région.

La seule fois où CNN a couvert l’actualité frontalière, c’était lorsque le réseau a passé des jours à faire rage à propos d’agents fouettant les immigrants entrant dans le pays – ce que nous savons tous maintenant être une histoire complètement inexacte. Ainsi, le modèle de désinformation et de fausses histoires est observé sur CNN, alors qu’ils poursuivent leurs tentatives de conférences sur la propriété du journalisme. À ce stade, ce n’est plus scandaleux ; c’est, cependant, un amusement croissant à voir.