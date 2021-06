Après une victoire décisive, Ericsson décrit comment son sort sans victoire de huit ans a fait des ravages · .

La première victoire en carrière de Marcus Ericsson en IndyCar lors de la course d’ouverture de samedi à Detroit est une percée en huit ans.

Le pilote Ganassi a partagé à quel point il avait été difficile d’aller si longtemps entre les victoires en monoplace après la course.

«Je pense que ce serait difficile pour quiconque de passer huit ans sans gagner une course alors que c’est ce que vous faites», a déclaré Ericsson. « Mon travail est de gagner une course, et je ne l’ai pas fait depuis huit ans. Bien sûr, ça va faire des ravages.

«Je gagnais des courses à peu près chaque année, je gravissais les échelons, a dit Ericsson. “C’était quelque chose auquel vous étiez habitué et que vous cibliez.”

C’est une histoire qui a été racontée à plusieurs reprises : prenez un pilote de Formule 1 qui a eu du mal à retrouver la forme, placez-le dans un nouvel environnement tel que l’IndyCar, et souvent il s’épanouira à nouveau. Mais même pour un vétéran de la Formule 1 conduisant pour l’une des meilleures organisations d’IndyCar, la première victoire d’Ericsson a toujours été un choc pour le système.

Oui, des circonstances heureuses ont contribué à placer Ericsson en tête du peloton. Will Power a dominé la moitié arrière de la course de samedi et était sur le point de remporter la victoire uniquement pour une défaillance de l’ECU lors du deuxième drapeau rouge pour l’arracher à Power avec seulement six tours à faire.

Ericsson est arrivé en IndyCar avec Schmidt PetersonCe deuxième drapeau rouge a été déclenché par un accident avec une seule voiture du dernier ancien pilote de Formule 1 à se présenter en IndyCar, Romain Grosjean, un nom plus en vue avec un palmarès plus solide en F1.

C’était en quelque sorte approprié, car Grosjean avait joué un rôle dans l’un des rares moments de la carrière d’Ericsson en F1 qui a attiré une large attention, dans laquelle il n’était même pas impliqué. C’était l’accident bizarre de Grosjean pendant une période de voiture de sécurité au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2018 , lorsque son ingénieur de course Gary Gannon lui a dit à tort « Je pense qu’Ericsson nous a frappés » à la radio. Ericsson méritait sûrement qu’on s’en souvienne plus que ce mème instantané.

Mais il n’a jamais eu l’équipement pour défier les victoires, ni même le top cinq, au cours de cette période de 2014 à 2018. Il est arrivé avec Caterham alors qu’ils se dirigeaient vers l’effondrement. L’équipe Sauber avec laquelle il a passé les quatre saisons restantes luttait également pour sa survie, jusqu’à ce qu’Alfa Romeo devienne leur sponsor titre la saison dernière.

Entre les deux, il a souvent passé des années à se faire éclipser sur la bonne voie par ses coéquipiers. Ericsson n’a jamais terminé mieux que huitième en 97 courses, n’a atteint que 11 fois le top dix. Il a culminé à la 15e place du classement annuel des pilotes de ..

“Quand vous atteignez le plus haut niveau comme je l’ai fait en 2014 en F1, j’étais dans des équipes plus petites qui n’avaient pas les ressources pour concourir pour les victoires”, a-t-il déclaré samedi. “En tant que pilote, vous oubliez en quelque sorte ce sentiment de se battre et de viser la victoire.”

La victoire décisive de samedi est survenue après que la malchance ait frappé les titres de champion de PowerEricsson en Formule BMW et en Formule 3 All-Japan, sous le mentorat de l’ancien champion d’Indianapolis 500 Kenny Bräck à l’adolescence, se sentait comme un lointain souvenir au moment où il a atteint la quatrième saison de sa carrière en GP2. Jusqu’à samedi, sa dernière victoire en compétition était lors de la course finale GP2 2013 au Nürburgring.

Ce fut le seul point culminant d’une campagne qui a commencé avec lui comme favori du titre après son transfert à DAMS, qui avait remporté les titres consécutifs avec Grosjean et Davide Valsecchi. Ericsson a terminé en dehors des points lors des neuf premières courses.

Comparez l’arc d’Ericsson à ce protégé de McLaren Kevin Magnussen, salué comme un futur champion lorsqu’il a remporté le championnat Formula Renault 3.5 Series 2013 et est passé en F1 la saison suivante – Ericsson n’a jamais pu ébranler la perception d’être le pilote GP2 sous-performant qui a obtenu et est resté en F1 uniquement grâce au soutien financier à huit chiffres des sponsors suédois.

Mais tout comme Ericsson, Magnussen s’est écoulé huit ans entre deux victoires. Ils ont mis fin à leurs sécheresses le même jour, Magnussen victorieux de la course IMSA qui a suivi la manche d’IndyCar samedi. Il a mis fin à une sécheresse sans victoire qui a traversé une carrière en F1 où son incroyable potentiel n’a jamais été pleinement réalisé.

Ganassi (à droite) a signé Ericsson l’année dernière. À travers le temps d’Ericsson en F1, certains se sont demandé à haute voix si son soutien financier substantiel aurait été mieux investi dans un autre pilote suédois, le champion d’Europe de Formule 3 Felix Rosenqvist.

Lorsque les deux ont fait irruption dans l’IndyCar en 2019, il semblait que le règlement soit définitif. Rosenqvist, qui est arrivé avec Ganassi, a terminé sixième au classement du championnat et a remporté les honneurs de « Rookie of the Year ». Ericsson, qui a commencé sa carrière en IndyCar chez le précurseur de McLaren SP Schmidt Peterson Motorsports, n’a obtenu qu’un seul podium (également à Detroit) et a terminé à une modeste 17e place au classement.

Le débat a encore basculé en faveur de Rosenqvist lorsqu’ils sont devenus coéquipiers à Ganassi l’année dernière, Rosenqvist remportant sa première victoire à Road America en juillet, tandis qu’Ericsson a enregistré 12 top-10 sans un seul podium.

Les deux pilotes ont beaucoup de respect et d’admiration l’un pour l’autre. Cela était évident lorsqu’Ericsson a envoyé ses salutations à Rosenqvist après la course de samedi, à la suite de la terrible chute de Rosenqvist plus tôt dans la course. Rosenqvist, à son tour, a félicité Ericsson pour sa première victoire tant attendue à l’hôpital après l’annonce qu’il n’avait subi aucune blessure mettant sa vie ou un membre en danger.

Ericsson s’est senti revigoré par la chance de gagner à nouveau.Même avant sa victoire décisive, Ericsson a ressenti un changement positif dans sa mentalité dès son arrivée en IndyCar. Il savait qu’il avait la chance de concourir pour des victoires pour la première fois depuis très, très longtemps.

“Ce n’est que lorsque je suis allé en IndyCar que j’ai réalisé à quel point ce sentiment me manquait d’entrer dans un week-end et d’avoir l’état d’esprit pour essayer de gagner, essayer de battre tout le monde”, a déclaré Ericsson.

“Vous devez être fort mentalement et croire en vous, croire en vos capacités”, a-t-il déclaré. « Je l’ai fait. J’ai rebondi fort. Je pense que c’est l’une de mes forces, que j’ai une bonne force mentale. Mais, c’est sûr, c’est dur.

« Je pense avoir montré que je pouvais le faire. Je pense que cela va aider à aller de l’avant », a ajouté Ericsson.

