Après UP, le gouvernement du BJP adoptera une loi pour obliger les émeutiers à payer les dommages causés aux biens publics dans le Madhya Pradesh

S’il était mis en œuvre, le MP serait un autre État à adopter une telle loi après l’Uttar Pradesh, le Karnataka et l’Haryana.

Le gouvernement du BJP du Madhya Pradesh s’efforce d’adopter une législation pour obliger les incendiaires / émeutiers / tailleurs de pierres à payer pour les dommages causés aux biens publics par eux, a informé aujourd’hui le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra. Si elle est mise en œuvre, MP serait un autre État à faire adopter une telle loi après l’Uttar Pradesh, le Karnataka et l’Haryana.

« Le gouvernement du Madhya Pradesh a adopté une loi sur la « Prévention de la perte de biens publics et privés et le recouvrement des dommages ». En vertu de la loi, un tribunal de réclamation sera formé pour le recouvrement des dommages-intérêts de ceux qui jettent des pierres et endommagent les propriétés gouvernementales/privées. Le tribunal des réclamations sera formé en fonction du lieu de l’incident », a déclaré Narottam Mishra.

Il a ajouté que le comité aura les pouvoirs d’un tribunal civil. «Il comprendra un officier de niveau DG à la retraite, un officier de niveau IG à la retraite et une secrétaire à la retraite. Le tribunal aura les pouvoirs d’un tribunal civil. Le collecteur fournira au Tribunal des informations sur les dommages causés aux propriétés du gouvernement et les propriétaires eux-mêmes fourniront des informations sur les dommages causés aux propriétés privées », a déclaré Mishra.

Mishra a ajouté que le tribunal aura également les mêmes pouvoirs que ceux mentionnés dans le Land Revenue Code et que les affaires seront résolues dans un délai d’un mois. « Les cas seront résolus dans un mois. L’appel ultérieur de toute affaire ne peut être fait qu’à la Haute Cour. Les émeutiers, les lanceurs de pierres et ceux qui endommagent les propriétés ne seront pas épargnés », a déclaré Mishra.

Cette évolution intervient après que le Madhya Pradesh ait été témoin de plusieurs incidents de lapidation de pierres récemment, principalement lors d’une procession religieuse. En février de cette année, CM Shivraj Singh Chouhan avait déclaré que le gouvernement de l’État travaillait à l’adoption d’une loi contre les tailleurs de pierres.

Le gouvernement de Yogi Adityanath avait adopté l’année dernière le projet de loi 2020 sur le recouvrement des dommages causés aux propriétés publiques et privées de l’Uttar Pradesh. La loi prévoit l’apposition d’affiches ou l’affichage du nom et de la photo des manifestants ainsi que le recouvrement des dommages causés aux biens publics et privés auprès d’eux.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.