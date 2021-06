Après WandaVision, comment Scarlet Witch reviendra dans ses Avengers: Age Of Ultron Roots dans Doctor Strange 2

En janvier, Elizabeth Olsen a expliqué comment elle, Aaron Taylor-Johnson (qui jouait le frère de Wanda, Pietro, alias Quicksilver) et un entraîneur de dialecte avaient trouvé l’accent sokovien pour Avengers: l’ère d’Ultron à partir de différentes sources slaves. Cependant, affiner l’accent a pris beaucoup de temps, et comme Olsen continuait d’apparaître dans les films MCU, il a été décidé que Wanda commence à parler davantage comme une Américaine pour se fondre. De plus, depuis que nous avons appris dans WandaVision qu’elle a grandi en regardant des sitcoms américaines , il était probablement assez facile pour elle de commencer à sonner comme si elle venait des États-Unis, ce qui est particulièrement utile lorsque vous essayez d’imiter lesdites sitcoms.