Joan Rivers est l’une des figures les plus reconnaissables de toute la culture pop. Largement considérée comme une pionnière pour les femmes dans la comédie, elle s’est fait remarquer pour son esprit vif et ses critiques parfois brutales. Au cours de ses décennies de carrière, Rivers est devenue un incontournable dans le domaine de la télévision et, en tant que comédienne, elle a produit de nombreuses émissions spéciales.