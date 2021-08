Après Woodstock ’99 : Peace, Love And Rage : que regarder si vous avez aimé le documentaire de HBO

Bonus : Podcasts Woodstock ’99

Si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans l’histoire de Woodstock ’99 et son impact sur la perception de toutes les personnes impliquées, il existe deux podcasts qui valent le détour : Break Stuff: The Story of Woodstock ’99 et Podcast ’99.

Le podcast exclusif Luminary Break Stuff présente de nombreuses têtes parlantes de Woodstock ’99 et a même été produit en partie par The Ringer, qui a réalisé le documentaire HBO. Il présente beaucoup des mêmes histoires, mais fournit plus de détails sur les crimes, les décès et l’héritage plusieurs décennies plus tard.

Écoutez Break Stuff : L’histoire de Woodstock ’99 sur Luminary.

Mais si vous voulez un aperçu approfondi de Woodstock ’99 (et je veux dire étendu), alors Podcast ’99 est, sans aucun doute, votre meilleur pari. Avec 47 épisodes (et ce n’est pas fini), cette exploration en profondeur de tout ce qui concerne Woodstock est pour le moins fascinante. Cela comprend des récapitulatifs complets de chaque jour du festival, de chaque performance musicale et des « histoires de survivants » d’artistes, de vendeurs, d’agents de sécurité et de participants qui offrent un aperçu sans précédent de l’événement.

Écoutez Podcast ’99 sur Spotify.