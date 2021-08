Après Xiaomi, Realme augmente les prix des smartphones en Inde : vérifiez les détails

La société a révisé les prix de ses modèles connus dans un passé récent

Les prix de certains téléphones Realme tels que Realme 8, Realme 8 5G, Realme C11 (2021), Realme C21 et Realme C25 ont été augmentés en Inde jusqu’à Rs 1 500. Alors que le Realme C21 (2021) a subi une hausse de prix de 300 Rs, les prix des Realme C21 et Realme C25s ont augmenté de 500 Rs. Les Realme 8 et Realme 8 5G, en revanche, ont subi des hausses de prix de 1 500 Rs. Les prix mis à jour seront reflétés dans les deux magasins en ligne comme Flipkart et Realme.com ainsi que hors ligne.

Prix ​​Realme 8 en Inde

Le prix de Realme 8 en Inde a été révisé à Rs 15 999 contre Rs 14 499 pour la variante de stockage 4 Go de RAM + 128 Go. L’option 6 Go + 128 Go du Realme 8 est désormais au prix de Rs 16 999 contre Rs 15 499. De plus, la variante haut de gamme 8 Go + 128 Go du Realme 8 coûte plus de mille roupies à Rs 17 999 contre Rs 16 499.

Prix ​​Realme 8 5G en Inde

Le prix de Realme 8 5G en Inde commence à Rs 15 499 à partir de Rs 13 999 pour la version 4 Go + 64 Go. Toutes les variantes ont une hausse de prix de Rs 1 500. Les variantes 4 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go du Realme 8 sont désormais au prix de Rs 16 499 à partir de Rs 14 999 et Rs 18 499 à partir de Rs 16 999, respectivement.

Prix ​​Realme C11 (2021) en Inde

Le Realme C11 (2021) est désormais disponible à Rs 7 299 pour la variante 2 Go + 32 Go à partir de Rs 6 999. Le modèle 4 Go + 64 Go a également reçu un prix augmenté de Rs 8 799, contre Rs 8 499.

Realme C21, prix Realme C25s en Inde

Realme C21 et Realme C25 ont tous deux des prix de smartphone augmentés de Rs 500. Le prix du Realme C21 a précisément été augmenté à Rs 8 999 contre Rs 8 499 pour la variante 3 Go + 32 Go et Rs 9 999 contre Rs 9 499 pour le modèle 4 Go + 64 Go.

Le Realme C25s, est disponible dès maintenant chez Rs. 10 999, contre Rs. 10 499, pour la variante 4 Go + 64 Go. La variante 4 Go + 128 Go est désormais au prix de Rs. 11 999 pour le modèle 4 Go + 128 Go qui est en hausse de Rs. 11 499. La révision est entrée en vigueur à partir du dimanche 29 août. La hausse des prix a été mise en œuvre en raison du riz dans le prix des composants du téléphone.

Realme, l’un des leaders des marqueurs de smartphones, a également révisé les prix dans tous les segments. La société a révisé les prix de ses modèles connus dans un passé récent, le changement le plus récent ayant été signalé en juin lorsque le prix des Realme C25 a été augmenté de Rs. 500.

