Après Zola, découvrez plus de films et d’épisodes télévisés réalisés par Janicza Bravo

Citron

Lemon fait partie de nombreuses comédies noires hilarantes, et il a été réalisé et co-écrit par Janicza Bravo. Il met en vedette Brett Gelman, Judy Greer, Gillian Jacobs, Michael Cera, Shiri Appleby et Nia Long. Le film suit Isaac, un professeur d’atelier de théâtre qui s’accroche toujours au rêve d’une carrière d’acteur. Au lieu de cela, les seuls emplois qu’il semble réserver sont des publicités et des annonces pour les maladies et les maladies.

Isaac est un personnage très dysfonctionnel et destructeur. Il n’a pas de filtre, ce qui conduit souvent à des situations délicates. Il semble également être un agent du chaos lorsqu’il s’agit de sa propre vie et de son bonheur. Lemon utilise un style très distinct qui fait presque tout et tout le monde semble détaché du moment. Cela ressemble aussi à une pièce de théâtre plus qu’à un film. Lemon est le premier long métrage de Bravo en tant que réalisateur.

