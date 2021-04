April Fools ‘Day 2021: Cybermouse, FanFan, FCP pour Apple Watch, le meilleur examen «  Mac’ ‘de MKBHD

Le poisson d’avril est arrivé et bien que de nombreuses entreprises prennent une pause dans les blagues pour une deuxième année, nous assistons à un retour à la tradition pour 2021. De la Cybermouse de Satechi à une nouvelle application pour donner à votre Mac M1 le bruit de ventilateur d’un Intel Mac, le meilleur examen «Mac» de MKBHD sur Final Cut Pro sur Apple Watch, et plus encore, découvrez les farces du poisson d’avril liées à la technologie de cette année.

Cybermouse Satechi

Apportant le prochain Cybertruck de Tesla sur votre bureau, Satechi s’est amusé avec sa Cybermouse fictive.

Un design métallique à l’épreuve des balles, une durée de vie de la batterie d’un an, une charge solaire et sans fil, des lumières LED ambiantes et un prix de 199 $ soulignent les caractéristiques de cette farce du poisson d’avril.

Cependant, Satechi célèbre la journée avec 10 $ de réduction sur les commandes de 50 $ ou plus avec le code «APRILFOOLS» à la caisse aujourd’hui.

FanFan pour Mac M1

Vous manquez le son des fans sur votre nouveau Mac M1? Guilherme Rambo a créé un hilarant et réel app appelée FanFan pour apporter le son tranquille du souffle et des bouffées d’Intel Mac aux derniers Mac d’Apple.

Avec son moteur de simulation de ventilateur à la pointe de la technologie (brevet en instance), FanFan peut ramener le son apaisant des fans d’ordinateurs sur votre Apple Silicon Mac.

L’application de farce FanFan est téléchargeable gratuitement sur le site Web de Gui ici.

Le meilleur MKBHD «Mac» jamais évalué

MKBHD a adopté une approche intelligente pour la journée du poisson d’avril avec une revue technique du chiot de studio «Mac». Il y a des moments vraiment amusants pendant que MKBHD passe en revue la durée de vie de la batterie et la charge, la configuration de la caméra et du micro, et bien plus encore dans cette revue de 9 minutes 😂.

Stone’r des Douze Sud

La blague du poisson d’avril de Twelve South pourrait devenir son prochain vrai produit. «Stone’r» est une base MagSafe en marbre blanc Banswara.

La société le propose comme un moyen de classer votre chargeur MagSafe, de lui donner une base antidérapante et de le retirer du chargeur d’une seule main.

Alors que la liste des produits du poisson d’avril contient de nombreuses blagues sur les mauvaises herbes, Twelve South prend en fait des précommandes. Si cela suscite suffisamment d’intérêt d’ici 4/20, cela amènera en effet la farce à la réalité. Il offre aux premiers contributeurs 5 $ de rabais sur Stone’r avec un prix de 35 $.

Oui, Stone’r est un vrai concept de produit et si nous pouvons obtenir suffisamment de précommandes, nous ferons un court cycle de production. Engagez votre soutien avec une pré-commande et quand nous passons à 100% – c’est parti! Dans le cas peu probable où nous n’atteindrions pas le minimum requis, nous vous rembourserons immédiatement votre commande. Mais ce serait décevant – alors précommandez maintenant et économisez 5 $!

Final Cut Pro pour Apple Watch

motionVFX en a sorti une idiote aujourd’hui – Final Cut Pro pour Apple Watch avec des fonctionnalités telles que «Toute la puissance en mouvement», «Digital Crown Grading» et «Cloudrendering».

Rouleau Duolingo

L’application populaire d’apprentissage des langues Duolingo a créé le «Duolingo Roll» pour la journée du poisson d’avril avec le slogan «transformez votre salle de bain en salle de classe».

Présentation du papier toilette qui vous apprend des phrases à partir de nouvelles langues. Pas de pubs. Aucune interruption. N’oubliez plus jamais une leçon, car la nature est la meilleure notification push.

Quelles sont vos blagues préférées du poisson d’avril cette année? Avez-vous trouvé d’autres bons que nous avons manqués? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

