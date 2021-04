April, la girafe meurt à l’âge de 20 ans après que sa grossesse soit devenue virale – «Elle était spéciale» | Monde | Nouvelles

Son dernier contrôle vétérinaire a révélé qu’elle souffrait d’une aggravation de son état, selon le Animal Adventure Park de New York.

Des millions de téléspectateurs dans le monde ont regardé une diffusion en direct en 2017 d’avril donnant naissance à un petit garçon nommé Tajiri.

Les fans de la girafe se sont branchés sur une période de sept semaines entre février et avril 2017, dans l’espoir d’attraper la naissance.

Réagissant à la nouvelle, un utilisateur de Twitter a déclaré: «Je m’en souviens !! J’ai regardé la naissance et j’ai continué à surveiller son bébé en le regardant grandir aussi.

«Les girafes sont tellement incroyables. Elle était spéciale. Je sais qu’elle a volé beaucoup de cœurs, y compris le mien.

L’imagerie vétérinaire de l’été dernier a montré qu’April souffrait d’arthrite aux pieds et de problèmes à la patte arrière gauche.

Dans un article sur Facebook, le parc animalier a déclaré: «Nous remercions et remercions les soins collectifs exceptionnels fournis par les vétérinaires et l’équipe de soins aux animaux du parc pour avoir gardé April heureuse et en bonne santé pendant son séjour de plus de cinq ans à Animal Adventure.

«Les deux équipes ont fait tous les efforts possibles pour la garder à l’aise et prolonger sa vie tout en gérant son état.

«Au cours de la dernière année, des aménagements ont été faits et des traitements ont été effectués, y compris des changements de substrat de jardin, l’installation d’un système de revêtement de sol rembourré à la fine pointe de la technologie, ainsi que des travaux de maréchal-ferrant, des changements alimentaires et médicaux.

«Le plus récent examen vétérinaire d’avril a identifié l’accélération de l’état d’avril, ce qui a incité à déterminer que l’euthanasie était la ligne de conduite humaine et appropriée.