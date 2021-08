April O’Neil est enfin jouable dans TMNT: Shredder’s Revenge

Capture d’écran : Dotemu

Écoutez, je suis enthousiasmé par Saints Row et Marvel: Midnight Suns et toutes les autres grandes annonces de la vitrine Opening Night Live de la Gamescom. Mais mon annonce préférée de toutes concerne Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Oui, aujourd’hui, Geoff Keighley a révélé que, pour la première fois dans un beat-em-up TMNT, la journaliste de télévision intrépide et passionnée de combinaisons April O’Neil craquera les crânes du Foot Clan aux côtés de ses amis reptiliens mutés.

Shredder’s Revenge a été révélé plus tôt cette année et est immédiatement devenu très attendu parmi ceux qui adoraient les légendaires beat-em-ups TMNT de Konami des années 80 et 90. Avec ses visuels pixélisés et ses couleurs vibrantes, Shredder’s Revenge cherche clairement à suivre les traces de ces jeux, dans lesquels vous avez joué le rôle de Raphael (ou d’une autre tortue si vous aimez les moins cool) tout en vous frayant un chemin à travers des hordes de soldats du Foot Clan , sautant parfois dans le temps, et sauvant toujours en fin de compte le mal Shredder et ses acolytes.

Cependant, la pauvre April O’Neil n’a jamais eu grand-chose à faire dans ces jeux, à part être mise en danger et avoir besoin d’être sauvée. La révélation d’aujourd’hui a non seulement montré qu’elle rejoignait la liste des personnages jouables, mais a indiqué que le développeur Tribute Games apporte le même niveau de soin à ses attaques et animations qu’il apporte aux héros titulaires.

Dans la bande-annonce de révélation, vous la voyez non seulement déclencher de puissantes rafales de coups de pied, de coups de poing et d’attaques en rotation, mais à un moment donné, elle laisse tomber le micro littéral (un outil du métier dans son travail de journaliste) sur un soldat du Foot Clan. . L’un des points forts de la bande-annonce originale a été de voir comment chacune des quatre tortues a des animations de course distinctes qui indiquent leurs personnalités distinctives (naturellement, Raphael a la plus cool et la plus féroce), il est donc formidable de voir April recevoir la même attention.

Il y a des raisons d’espérer Shredder’s Revenge, Dotemu supervisant les tâches de publication sur le jeu. Ils ont été impliqués dans un certain nombre de jeux ces dernières années qui cherchent à rendre hommage au passé tout en se sentant frais et actuels, parmi lesquels le grand Wonder Boy de 2017 : The Dragon’s Trap (un remake d’un classique de Sega Master System de 1989) et 2020’s Streets of Rage 4. Shredder’s Revenge devrait sortir en 2022 pour PC et Switch.