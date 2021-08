April O’Neil est jouable dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, maintenant disponible en 2022

Nous sommes plutôt enthousiasmés par Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, qui est développé par Tribute Games et publié par Dotemu. Ses retours délibérés sur les jeux de beat’em up emblématiques des années 90 et les dessins animés originaux plairont certainement aux joueurs d’un certain âge, et ont également de bonnes chances d’exciter les jeunes joueurs.

Comme prévu, une nouvelle bande-annonce a été partagée lors de la Gamescom Opening Night Live, et elle a révélé April O’Neil en tant que personnage jouable. Elle a l’air assez utile, et dans une touche amusante en coopération, elle peut faire revivre toutes les tortues abattues avec de la pizza – bien sûr ! Vous pouvez consulter la révélation en haut de la page.

Arborant sa combinaison jaune emblématique et son équipement de reportage fidèle, April déchaîne des rafales de coups contre les soldats sournois du Foot Clan via un nouveau gameplay. Son agilité et ses coups de pied glissants de grande envergure l’aident à se rapprocher rapidement des cibles, et elle prouve une fois de plus que les tortues peuvent compter sur son soutien indéfectible, même à travers des tranches de pizza.

Il y a eu des nouvelles un peu décevantes, car la fenêtre de sortie du jeu est maintenant 2022, alors qu’elle était initialement prévue cette année. Il n’y a pas de fenêtre précise, alors nous garderons les yeux ouverts.

Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de la dernière bande-annonce !