Aprilia confirme Maverick Viñales pour Motorland

02/09/2021 à 11h33 CEST

Aprilia a confirmé la présence de Maverick Viñales du Grand Prix MotoGP d’Aragon, qui se tiendra le week-end du 12 septembre sur le circuit Motorland Aragón, à Alcañiz. La décision a été prise après le deuxième jour de test Viñales sur le RS-GP sur le circuit de Misano Adriatico, Le pilote de Roses sera donc le nouveau membre de l’Aprilia Racing Team Gresini avec Aleix Espargaró, qui vient de remporter le premier podium du constructeur Noale en MotoGP sur le circuit britannique de Silverstone.

Italien Lorenzo Savadori, qui n’a pas pu participer au Grand Prix de Grande-Bretagne car il n’était pas complètement remis de sa blessure à la malléole, quittera son poste de coureur partant d’Aprilia, bien qu’il concourra plus de grands prix en tant qu’invité et sera le testeur pour la saison 2022, complétant ainsi un trio de premier ordre, bien que le calendrier des tests qu’Aprilia effectuera tout au long ne soit pas encore connu de la saison 2022.

Le PDG d’Aprilia, l’italien Massimo Rivola, que dès le premier moment où Viñales a annoncé sa rupture avec Yamaha, il a manifesté son intérêt pour reprendre leurs services, a été « fier de pouvoir annoncer nos plans pour la saison en cours et pour 2022, en vue de maximiser la contribution de notre Ensemble A Aleix, nous sommes heureux d’accueillir un talent comme Maverick, qui a montré de grands sentiments avec l’équipe et la moto depuis le début et je suis sûr qu’il saura donner le meilleur de lui-même d’Aragon, à en même temps, nous confirmons également le rôle de Lorenzo -Savadori- en tant que pilote d’essai en 2022, une position fondamentale qui donne crédit au grand engagement manifesté dans le développement du nouveau RS-GP et conclura la saison 2021 en profitant de la des invitations que nous décidons conjointement lorsqu’il sera récupéré à cent pour cent. »

Pour sa part, le directeur de l’équipe, Romano Albesiano, précise que “la décision d’avoir le Maverick sur la piste d’Aragon est une conséquence directe du test effectué à Misano, car il ne faut pas tenir pour acquis qu’après une course , Maverick avait de bons sentiments avec notre V4 et pour cette raison le test sur cette piste, qui historiquement n’est pas facile pour notre moto, a été un moment important pour la vérification. Nous sommes satisfaits des sentiments positifs de Viñales depuis le début, il a montré de très bons sentiments sur le RS-GP, l’équipe et la méthode de travail, ce qui nous permet de penser avec optimisme à l’avenir de notre projet », reconnaît-il.