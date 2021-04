Aprilia renouvelle le MotoGP jusqu’en 2026

29/04/2021

Dorna Sports en a scellé un nouveau avec Aprilia Racing, qui se poursuivra dans le championnat du monde MotoGP pour les cinq prochaines saisons, jusqu’en 2026. À partir de 2022, l’usine de Noale participera au championnat du monde en équipe officielle avec son RS-GP, comme cette saison conclut la collaboration entamée en 2015 avec Gresini Racing. L’équipe de Fausto Gresini, décédée par Covid en février, conservera sa place sur la grille en tant que formation privée, désormais gérée par la famille Gresini.

Aprilia, qui cette année rivalise avec Aleix Espargaró et Lorenzo Savadori mais négocie l’éventuelle future incorporation d’Andrea Dovizioso, est l’une des marques les plus réussies de l’histoire du motocyclisme, avec 54 titres mondiaux dans sa jeune carrière: 38 au Championnat du monde de motocyclisme, 7 en Superbike et 9 dans les disciplines «Off Road». Avec 294 victoires en Grand Prix, c’est la marque européenne qui a remporté le plus de courses au championnat du monde moto. Beaucoup de pilotes qui ont marqué l’histoire de la moto au cours des dernières décennies ont fait leurs débuts sur les vélos de Noale. Ces champions du monde comprennent Max Biaggi, Loris Capirossi, Alex Gramigni, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Manuel Poggiali, Marco Simoncelli et Álvaro Bautista.

Massimo Rivola – PDG d’Aprilia Racing:

“Evidemment, je suis content de cet accord. A partir de la saison prochaine, nous serons officiellement impliqués en tant que constructeur. Cela ouvre de nouvelles opportunités pleines d’espoir et nous devrons gérer de nombreuses responsabilités supplémentaires. C’est une étape naturelle que nous franchissons juste quand nous commençons à voir les premiers signes positifs du travail acharné que nous avons accompli à Noale, d’abord sur notre structure, et par conséquent sur nos belles motos RS-GP. En ce moment, nos pensées et notre gratitude vont à Gresini Racing, qui a été avec nous ces années En mémoire de Fausto, je souhaite à l’équipe et à tout son personnel le meilleur succès pour les saisons à venir. “

Carmelo Ezpeleta – PDG de Dorna:

«Pour Dorna et Aprilia, étendre leur lien est une nouvelle très positive pour le Championnat du Monde FIM MotoGP ™. Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat avec le constructeur italien sur un projet qui a fixé de nombreux objectifs passionnants, non seulement en matière de performances en compétition. excellence technique globale. “