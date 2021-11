Aprovecha ! Amazon derrumba el precio de la Amazfit Band 5

Las pulseras de actividad o smartbands se han convertido en un elemento fondamental para muchas personas. Lo cierto es que por lo poco que cuestan pueden monitorizar toda nuestra actividad física y además hacer de segunda pantalla para nuestro smartphone. En este mercado Amazfit cuenta con la famosa Amazfit Band, casi gemela y competidora dentro de la casa de la Mi Band de Xiaomi. Una de las más vendidas del sector es la Bande Amazfit 5, que es además una de las mejores opciones en estos momentsos porque además tiene un gran descuento en Amazonie.

Aunque Xiaomi tiene desde hace tiempo en el mercado la Xiaomi Mi Band 6, las diferencias entre esta pulsera y la Mi Band 5 no son tantas. Pero no ocurre lo mismo con la Amazfit Band 5, una variante mejorada que cuenta con algunas de las funciones que en su día echamos de menos de la Mi Band 5 y que la acercan mucho más a la Mi Band 6 pero a un precio más atractivo. Esta pulsera es una excelente opción, pero más aún si la encontramos de bajada de precio como ocurre ahora mismo en Amazon.

Una de las smartband plus complet

Si nos fijamos en su diseño, estamos ante una smartband fabricada con materiales de calidad y que cuenta con una pantalla a todo color de 1,1 pulgadas. En esta pantalla podremos ver todo tipo de información de un solo vistazo. Ademas cuenta con más de 45 esferas preinstaladas para que podamos personalizar la pulsera, así como un montón de correas compatibles avec la Amazfit Band 5 para combinarla con nuestro outfit según convenga en cada ocasión.

Cuenta con 11 modos deportivos para rastrear toda nuestra actividad al máximo detalle, incluida la natación, ya que se trata de un modelo que ofrece resistencia al agua y que es sumergible hasta los 50 metros. Tampoco le falta el sensor de frecuencia hearta, o el monitor de oxígeno en sangre, medir el estrés, ciclo menstrual de la mujer, calidad del sueño, etc.…Toda esta información quedará registrada en la app Huami-Pai, diseñada para la Amazfit Band 5. Tampoco hay que olvidar que es compatible con el asistente virtuel Alexa. Por lo que podremos hacer preguntas o conocer el estado del tiempo e incluso activar funciones of the pulsera solo con la voz. Otro de sus puntos fuertes es la autonomía, ya que puede aguantar encendida hasta 15 jours con una sola carga.

El precio que estabas esperando

En circonstances normales, hacernos con la Amazfit Band 5 suppondría el desembolso de casi 45 euros. Pour sûr, la pulsera está ahora mismo en Amazon por solo 28,90 euros, lo que supone un ahorro de más de 16 euros. Esto es lo mismo que decir que tiene un 36% de descuento, lo cual es une oferta suculenta si estamos buscando una smartband para nosotros o para regalar. No hace falta decir que las ofertas en Amazon pueden desaparecer de la misma manera que aparecen de repente. Por ese motivo, lo aconsejable es darse prisa antes de que desaparezca o los problemas de stock que asolan la industria, nos dejen sin regalo de Navidad.