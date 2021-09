Aprovecha ! Console d’arcade rétro a precio de los 80

Cuando los salones recreativos fueron echando el cierre, la idea de tener una máquina arcade en casa comenzó a aflorar en la mente de muchos. Aunque hoy en día es posible, puede que su coste y el espacio que se debe tener disponible, eche para atrás a muchas personas. Sin embargo, una consola arcade como esta es otro cantar, ya que mantiene la esencia de los controles de recreativa en un espacio mucho más reducido.

Más de 4.000 juegos a tu alcance

Esta consola retro se conecta a la televisión mediante HDMI y en ese momento y sin instalaciones ni ajustes previos, podremos revivir los mejores juegos de los 80, 90 et 2000. Además supone la oportunidad perfecta para que las nuevas generaciones descubran joyas como la saga Street Fighter, Toki, Black tiger, Golden Axe, Shinobi, Out run, Monaco GP, Tetris, Donkey kong, Space Invaders, After Burner, Mercs, Tortugas Ninja, Robocop, Shadow Warriors, Pang, Hammering Harry y muchos plus, de un total de 4.260 juegos inclus. Es decir, que es capaz de ejecutar juegos de Neogeo, Capcom CPS1, CPS2, CPS3, Sega, Taito, Konami, Sega y otras plataformas míticas.

Este modelo es similar a otros que hemos visto anteriormente. Es decir, cuenta con un diseño de metacrilato y distancia suficiente para que dos jugadores disfruten de manera cómoda. Desde el menú, podremos escoger numerado por orden alfabético desde el 1 hasta el juego número 4.260, con un video demostrativo del videojuego para recordar fácilmente el título a la derecha del mismo.

De lo que no hay que preocuparse ya es de echar dinero a estos juegos arcade, porque esta Pandora Box X Plus incluye la opción de guardado de partida muy útil cuando tengamos que dejar la partida para continuar otro día y pasarnos nuestro juego favorito También podremos regular el control de volumen sin necesidad de disponer de altavoces su monitor o TV, ofreciendo una mayor sensación de estar con un arcade original.

Ahora con oferta flash en Amazon

Esta Pandora Box X Plus a un prix habituel de 119 euros. Pas d’obstination, ahora está de oferta a 101,14 euros fr Amazon. Sin duda estamos ante una de las ofertas más impresionantes que hemos visto en uno de estos arcades. Lo que no podemos saber es por cuánto tiempo estará disponible esta consola antes de que desaparezca este cupón, o el arcade vuelva a su precio original. Otro de los problemas es que se acabe el stock rápidamente debido a la oferta, por lo que es mejor darse prisa antes de que sea demasiado tarde. No hace falta recordar que el envío es gratis para los clientes Prime.