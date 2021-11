Aprovecha el 11.11 con ofertas de Xiaomi: auriculares, móviles y más

Las promociones de las que estamos hablando te van a permitir conseguir diferentes dispositivos que van desde téléfonos completos, que es una solución más que adecuada para cualquier tipo de usuario (y que en todos los casos usan el sistema operativo Android); pasando por unos auriculaires de bastante buena calidad y que ahora mismo debido a las promociones existentes están a un precio irrésistible; Hâte un patine electrique de gran autonomía y buena potencia que te permitirá desplazarte por la ciudad de forma muy cómoda y sin perjudicar al medio ambiente.

Por lo tanto, y antes de que llegue el Black Friday, aprovechar el 11 sur 11 es una excelente idea en el caso de que estés buscando renovar los equipos que utilizas en tu día a día con modelos de Xiaomi que ofrecen un funcionamiento que está fuera de toda duda y que, además, también disponen de una excelente relación calidad/precio en la tienda AliExpress (que te permite realizar la compra tranquilamente desde casa con una excellente fiabilité).

Consigue teléfonos de gran calidad y en oferta

Uno de los modelos que más llama la atención entre todos los que puedes conseguir con descuento es el Xiaomi 11T. Este es un terminal bastante novedoso que ofrece opciones tan importantes como una pantalla AMOLED de 6,67 poulgadas avec résolution Full HD et une fréquence d’attente 120 Hz, lo que le hace ser un dispositivo de lo más interesante. Además, es relevante mencionar que este terminal cuenta con protección frente al agua y una batería de 5.000 mAh a la que no le falta carga rápida de hasta 67 W.

Le principal matériel est un processeur MediaTek Dimensity 1200 qui se combine à la perfection avec une RAM de 8 Go. Con todo lo mencionado sin faltarle acceso a 5G, esta claro que esta es una muy buena opción de compra ahora desde 483,73 euros (normalmente cuesta 532,03€) que te permitirá incluso jugar a la práctica totalidad de los títulos que hay en Play Store.

Otra de las posibilidades que puedes aprovechar es comprar el telefono Xiaomi 11 Lite 5G NE. Este es un terminal que también tiene una buena cantidad de virtudes como por ejemplo un panel de 90 Hz y protección Gorilla Glass 5. No defrauda en el rendimiento este dispositivo que tiene procesador Muflier 778G y a cuenta con hasta 8 GB de RAM.

No vas a tener problemas con la autonomía debido a que ofrece una batería de bastante amperaje ya la que no le falta carga rápida de 33W. Ahora te puedes hacer con él desde 322,12€, lo que no está nada mal, ya que lo habitual es tener que desembolsar 358,36 para conseguirlo.

También un modèle de POCO

Si lo que buscas es un teléfono équilibre, sin duda alguna el POCO X3 Pro es de los modelos que debes tener siempre presente, ya que ofrece justo esto y ha sido lanzado al mercado no hace mucho tiempo. Tiene virtudes tan interesantes como disponer de una cámara con cuatro sensores y contar con una cantidad de memoria realmente alta (almacenamiento de hasta 256 GB y una RAM que puede llegar a los ocho gigas).

Este es un smartphone que ahora mismo puedes conseguir desde únicamente 234,04 euros, una cifra realmente baja teniendo en cuenta todo lo que ofrece (por ejemplo, un procesador Muflier 860 y una pantalla de 6,67 pulgadas). Por lo tanto, hablamos de un buen ahorro, ya que lo que normalmente tendrías que pagar para conseguirlo se situa en los 251€.

Autres produits Xiaomi rebajados

Aparte de poder hacerte con teléfonos también puedes aprovechar el 11.11 para comprar otros productos de Xiaomi que son bastante interesantes. Un ejemplo es el patinete Mi Electric Scooter 3. Este es un dispositivo bastante completo que es posible plegarlo y con el que podrás desplazarte por la ciudad sin el más minimo problema y sin tener dificultades con las cuestas, ya que tiene un motor que alcanza . 600 W.

También puedes disfrutar de una buena batería de 7.650 mAh que te permitirá llegar a distancias de hasta 30 kilomètres sin tener que buscar un enchufe. A todo lo comentado se le suma un sistema de frenos doble eABS y el poder gestionar cualquier parámetro usando una aplicación en el teléfono pues no le falta Bluetooth a este producto. La promoción te permite conseguir este patinete desde 456,42 euros en vez de tener que pagar 473,75.

Si lo que estás buscando son unos auriculares inalámbricos, la opción que te recomendamos por estar en oferta son los Redmi Bus 3 Pro. Hablamos de un dispositivo que utiliza tecnología Bluetooth para comunicarse con la fuente de sonido y que gracias a incluir una funda de transporte con batería adicional puedes utilizar por más de 12 horas. Idéal pour les ventes de casa llevarlos cuando.

Con résistance al agua y micrófono integrado (algo que te permite contestar llamadas sin tener que sacar el teléfono del bolsillo), generalmente tendrías que pagar 99,03 euros para comprarlo, pero ahora puedes conseguirlo desde 40,32€. Una gran oportunidad.

La última opción que nos parece interesante tanto por ser curiosa como por ofrecer un descuento bastante importante es un destornillador de mano que evitará que tengas que realizar esfuerzos adicionales cuando tienes que montar o desmontar algo. Hablamos del Xiaomi Electric Precision Screwdriver Kit, con una caja donde encontrarás diferentes puntas que hascen tremendamente útil a este accesorio.

Su precio en estos momentsos es de 40,82 euros, una cifra bastante llamativa teniendo en cuenta que generalmente tendrías que pagar 81,64€. Por lo tanto, ya pas de foin excuse para tener que efectuar más esfuerzos de los necesarios si eres de los que les gusta el bricolaje.