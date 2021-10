Aprovecha ! El precio de la Nintendo Switch Lite vuelve a caer

Durante la historia de Nintendo hemos visto cómo la compañía ha tenido éxitos y fracasos. Hay hardware que será recordado para siempre como la Nes o la Nintendo Wii, pero otras consolas que es mejor olvidar como la Virtual Boy o la Wii U. Hoy en día soplan vientos frescos para Nintendo y eso es en parte gracias al éxito de la Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite, que por cierto vuelve a estar de oferta en estos momentsos.

La variante Lite es un éxito en primer lugar por su mejor precio. Esto hace que sea un atractivo extra respecto al modelo grande y sobre todo para aquellos que viajan mucho y quieren una consola más ligera y compacta. También es un excelente acercamiento al mundo de los videojuegos para los más pequeños y además, sus juegos son los mismos que encontramos para la Nintendo Switch. La buena noticia es que su precio vuelve a caer en seco en Amazon y la tenemos disponible par debajo de los 200 euros.

Une consola complète, ligera et llena de juegos

Como decimos, la Nintendo Switch Lite es una consola compacta, ligera y fácil de transportar, que cuenta con controles integrados, con cruceta clásica, joysticks, botones y gatillos. Cuenta con una gran pantalla de 7 pulgadas de gran calidad y permite que se pueden conectar hasta ocho consoles Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite pour jouer à des jeux coopératifs. Podremos comprar juegos in formato físico o digitales desde la Nintendo Espoo, que nos permitirá encontrar cientos de juegos nuevos así como contenidos descargables. La Nintendo Switch Lite también permite realizar una suscripción a Nintendo Switch Online, con la que poder jugar con amigos u otros jugadores de todo el mundo o accéder à un gran catálogo de juegos clásicos de NES con funciones en línea añadidas.

Podemos decir que estamos ante una consola portátil ideal para los usuarios que mayormente jueguen fuera de casa. Hay que tener en cuenta que como se trata de una consola enfocada al juego portátil, Nintendo Switch Lite no puede conectarse al televisor como su hermana mayor, pero por supuesto al sacarla más a la calle será recomendable ponerle alguna funda protectora.

Poe debajo de los 200 euros

Hoy le hemos dedicado este espacio a la Nintendo Switch Lite porque vuelve a estar a buen precio en Amazon. En estos momentsos puede ser nuestra por solo 199 euros, en lugar de los 229 euros que cuesta habitualmente. Eso supone un descuento de más de 30 euros sobre su precio original. También es important recordar que este precio se queda como está, ya que no gastaremos nada en el envío al estar incluido para los clientses Prime de Amazon. Lo que no sabemos es por cuánto tiempo estará disponible esta oferta, por lo que es aconsejable no tardar mucho en pensarlo.