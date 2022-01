Aprovecha esta oferta de portátil Toshiba y recíbelo antes de Reyes

Si lo que buscas es un equipo económico y que siga siendo fiable, este portátil no te decepcionará. Su rendimiento es más que sobresaliente, por mucho que su precio nos invita a pensar algo distinto. Es cierto que este modelo destacaba de por sí por su gran relación calidad-precio, pero con el descuento que tiene ahora en Worten, lo caro sería no comprarlo.

Además de una pantalla de 15 pulgadas y un diseño de calidad, este portátil cuenta con unas características que no tienen que envidiar a la de otros modelos de su entorno. Tiene un procesador IntelCore de 10ª génération, 8 Go de RAM, almacenamiento SSD ultrarrápido y todo tipo de conexiones para enlazar distintos dispositivos.

Toshiba Dynabook: rendimiento sobresaliente por un precio económico

Como decimos, este portátil está pensado para aquellos usuarios que, sin necesitar grandes equipos, requieren de dispositivos con los que conectarse a Internet, ver series, películas o jugar a videojuegos. Todo esto te lo permitirá este modelo de Toshiba que ya triunfa por su gran relación calidad-precio.

Su processeur IntelCore de 10ª génération garantie un rendimiento fluido et todo momento. Y junto con sus 8 GB de RAM, tendremos por seguro que el sistema no se ralentizará ni se calará, por mucho que andemos cambiando de tarea una y otra vez. Este portátil está pensado para que, precisamente, eso no ocurra.

Y aunque su graphique graphique Intel UHD Graphics pas de mer la más cara del mercado, es cierto que nos permitirá cargar videojuegos que te sorprenderían. Así que no pienses que este portátil está solo pensado para escribir mails y consultar las redes sociales. Este Toshiba Dynabook es mucho más que eso, porque es capaz de reunir un diseño compacto con unas prestaciones más que sobresalientes.

Pantalla de calidad y gran autonomía

Otro aspecto a destacar de este modelo de Toshiba es su pantalla de 15 pulgadas. Y no solo por su tamaño, que será tan perfecto para ver películas como para transportarlo; también por su revestimiento antirreflejante. Esto nos permitirá ver vídeos y películas cómodamente sin sufrir el típico reflejo de la ventana que nos arruina las escenas más oscuras.

También hay que recordar que este portátil es tan ligero y compacto que no llega a pesar ni dos kilos. Es decir: que podrás llevártelo puesto a donde quieras, porque estará siempre available para lo que necesites. De hecho, su batería cuenta con una autonomía de más de 13 horas, por lo que podrás hacer largos viajes en tren mientras trabajas o ves tu serie favoriteita. Y sin necesidad de cargar la batería.

Pero no nos engañemos, lo mejor de este portátil de Toshiba es su precio. Al menos, en la web de Worten, donde está rebajado al 16% sobre su precio original. Si lo compras ahora, podrás ahorrar hasta 80€ y, mejor aún, recibirlo en tu casa antes de la noche de Reyes.